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健康 > 傷病癌症 > 外傷

新光三越氣爆》為什麼「黑牌別救」？認識檢傷分類4色

2025/02/14 19:51

新光三越爆炸造成4死26傷憾事，警消現場急救傷者。（記者張瑞楨攝）

新光三越爆炸造成4死26傷憾事，警消現場急救傷者。（記者張瑞楨攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越在昨（13）日傳出重大氣爆意外，造成多人受傷，案發現場不少人受傷倒地。有網路影片拍攝現場狀況，有民眾在第一時間上前想協助CPR，旁邊救護人員卻說「這個是黑牌」。實際上黑牌代表這個人已經死亡。三軍總醫院衛教資料說明，在大量傷患事件發生時，需要以有限人力資源，在最短時間救治最多病人。

在昨日氣爆發生當下，有部分熱心民眾，加入救援，替傷者做CPR。網路上有影片記錄當時情景，有位民眾靠近倒地傷者時，一旁急救人員直呼「那個是黑牌，不要急救了。」不少網友驚訝，直呼「我聽錯了嗎」也有人緩頰「急救人員也很痛苦」，也想問「為何黑牌不能救？」

三軍總醫院衛教資料說明，大量傷患機制是指一次事件產生病人的數量，超過以平常運作方式可複合情形。只要單一事故現場病患達到15人，或預期傷患可能有15人，就需要啟動大型傷患機制。而檢傷分類是為了在有限人力內，以最短時間救治最多病人。

檢傷分類共有：

●紅色：T1極危險、第一優先、立即治療。

●黃色：T2危險、第二優先、延遲治療。

●綠色：T3輕傷、最低優先、輕微。

●黑色：T4死亡。

同時提到檢傷時不做治療；須維持檢傷秩序；避免多位醫療人員為同一病患檢傷；使用傷票分類標示病患；標示病患勿過於保守，以免浪費重症資源；重複檢傷、動態評估。

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