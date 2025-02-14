健康網》不只吃肉喝酒致脂肪肝！ 醫揭3主因、4預防法

醫師表示，非酒精性脂肪肝形成的主因即是「吃多、糖多、少運動」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我不喝酒，也沒有大魚大肉，怎麼會有脂肪肝？」這是許多罹患脂肪肝患者的疑問。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，這是一種名為非酒精性脂肪肝（NAFLD） 的疾病，形成主因是「吃多、糖多、少運動」，尤其吃進太多糖分會破壞身體細胞對於胰島素的敏感性，讓身體無法完全消耗熱量，進而轉化為脂肪囤積在肝臟裡。陳潔雯強調，想要預防脂肪肝惡化，要做好熱量及飲食管理、適時補充維生素E及適當用藥。

非酒精性脂肪肝 背後真相

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，根據美國肝病研究協會（AASLD）於2023年發表在《Hepatology》期刊上的論文指出，非酒精性脂肪肝形成的最主要原因是「吃多、糖多、少運動」。

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當我們吃進過多的熱量，特別是糖分（如含糖飲料、甜點）或精製澱粉（如白麵包、白米飯），糖分會破壞身體細胞對於胰島素的敏感性，當身體細胞因為對胰島素不敏感而無法完全消耗熱量時，這些多餘的能量會經由糖質新生作用轉化為脂肪，囤積在肝臟裡。此外，久坐、不運動更讓肝臟內的脂肪「無處可去」，長期下來就形成了脂肪肝。

非酒精性脂肪肝與肝癌的3距離

別小看非酒精性脂肪肝，它已經是先進國家造成肝癌的最主要原因之一，同時也是全球最常見的肝臟疾病。陳潔雯簡單說明了它的發展過程：

1.單純性脂肪肝（NAFL）：這是脂肪肝的早期階段，肝臟內的脂肪堆積，但沒有明顯的炎症或細胞損傷。雖然這階段看似「無害」，但如果不加以控制，病情可能進一步惡化。

2.非酒精性脂肪性肝炎（NASH）：在這個階段，肝臟出現炎症和細胞損傷，並伴隨纖維化的風險。如果繼續惡化，可能導致肝功能不全。

3.肝硬化，甚至肝癌：長期未受控制的非酒精性脂肪性肝炎可能會進展為肝硬化，肝臟逐漸喪失正常功能，並且有較高的肝癌風險。

掌握4關鍵 預防脂肪肝惡化

●少吃多動：管住熱量與體重。可以為自己設定減重目標，減少5-10%的體重對改善脂肪肝效果顯著；運動則建議每週至少進行150分鐘的中高強度有氧運動，搭配阻力訓練，增強代謝。

醫師建議，每週至少進行150分鐘的中高強度有氧運動，搭配阻力訓練，更能增強代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

●調整飲食組成：吃對才是關鍵。地中海飲食是目前最推薦的飲食方式，包括富含單不飽和脂肪酸的橄欖油、魚類、堅果，以及低升糖指數的蔬菜和水果；另外，減少糖分攝取也很重要，特別是避免含糖飲料和精製澱粉。

●補充維生素E：對於非糖尿病患者的非酒精性脂肪性肝炎，維生素E補充有助於減少炎症和肝損傷。但需要在醫師指導下使用，避免過量引發其他問題。

●藥物使用：目前部分藥物，如胰島素增敏劑（pioglitazone）或GLP-1受體激動劑，如瘦瘦筆（Liraglutide），對非酒精性脂肪性肝炎有一定療效。但這些藥物的使用需由專科醫師依據病情選擇，千萬不要自行購買服用。

最後，陳潔雯提醒，其實被診斷出脂肪肝並不可怕，可怕的是放任不管。只要做好 「飲食、運動、藥物」三方面的調控，脂肪肝是完全有機會逆轉的。

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