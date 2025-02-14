流感疫情害醫療資源吃緊 醫院贈巧克力慰問急診

西洋情人節前，聖馬爾定醫院院長陳美惠贈送巧克力，慰問急診醫護人員辛勞。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節後流感疫情大流行，今（14）天是西洋情人節，嘉義市聖馬爾定醫院體恤醫護辛勞，由院長陳美惠贈送急診醫護巧克力、點心補給品，感謝醫護同仁努力不懈、堅守崗位，守護民眾健康。

近期包括流感、諾羅病毒等疫情大流行，農曆春節後醫療院所人滿為患，聖馬爾定醫院院長陳美惠在情人節前夕走訪急診、慰問關懷，得知醫護人員常忙到錯過用餐時間，十分不捨，提醒大家認真投入工作之餘，也要照顧自己。

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急診室護理長表示，過年期間到現在忙碌不間斷，謝謝醫院重視、院長關懷，為護理人員注入正能量，期盼民眾多尊重醫療人員，共同維護珍惜良好的醫療環境。

陳美惠表示，急診是處置緊急傷病患第一線，是非常重要的醫療資源，在時間與量能高壓緊迫下，有時還要承受病患言語抱怨、甚至憤怒咆哮，醫護所受辛勞可想而知，也希望民眾多給予體諒，讓醫護病關係更友善和諧。

聖馬爾定醫院院長陳美惠慰問急診醫護，醫護人員與院長擁抱、共同加油打氣。（聖馬爾定醫院提供）

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