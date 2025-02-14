北市「金鳳凰」勇救破千OHCA者 康復者感激救命恩人

被救民眾李昇峰（左），當時是在參加馬拉松活動，在通過補給站後突然昏倒並出現OHCA情形，當時趕到現場的是士林劍潭分隊隊員許勝凱（右）。（記者鄭景議攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕自從台北市在1999年6月1日成立「金鳳凰專責救護隊」後，台北市至今已成功拯救1736名OHCA（到院前心跳停止）的民眾，北市政府消防局今（14）日在市政府舉辦「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動，由台北市長蔣萬安主持，會中也邀請兩名經歷OHCA後被救活的民眾前來，與當初拯救他們的消防員相見歡。

被救民眾李昇峰，當時是在參加馬拉松活動，在通過補給站後突然昏倒並出現OHCA情形，當時趕到現場的是士林劍潭分隊隊員許勝凱。李昇峰表示，其實事發過程他已經失去記憶，再有意識時，發現自己躺在病床上，家人在自己身旁哭泣，他事後得知那次馬拉松有出現OHCA的人有7、8人，比往年還多，自己成功獲救，他認為相當幸運，也很感謝及時到場的救護員。

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另外一名被救民眾張淯昇（右），則是台北市政府體育局員工，也是世壯運的賽會人員，在工作中途昏迷並陷入OHCA，趕到現場急救的是信義分隊隊員楊承諺（左）。（記者鄭景議攝）

另外一名被救民眾張淯昇，則是台北市政府體育局員工，也是世壯運的賽會人員，在工作中途昏迷並陷入OHCA，趕到現場急救的是信義分隊隊員楊承諺，張淯昇說他在醫院整整昏迷了10天，醒來後第一個想到的是工作誰要負責；他表示很不捨接到消息很焦急的家人，也很感謝急救人員，因為他在醫院時聽到醫護跟他說，為他實施的CPR及急救措施，既即時品質也高，他才能成功活下來。

兩名民眾與消防隊員相見歡後，紛紛對彼此握手、擁抱、合照，感謝兩位無名英雄的努力，並一同與市長蔣萬安共同切蛋糕，慶祝重生的喜悅。

北市政府消防局今日在市政府舉辦「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動，由台北市長蔣萬安主持，會中也邀請兩名經歷OHCA後被救活的民眾前來，與當初拯救他們的消防員相見歡。 （記者鄭景議攝）

蔣萬安表示，從2015年起，台北市OHCA康復出院人數穩定超過每年100人，他任內已突破每年150人大關，急救成功率與康復出院率均屢創新高，展現市府致力於打造「最會救人的城市」的決心。此外，消防局更在2023年榮獲亞洲緊急醫療救護協會「最佳機構獎」，2024年消防局緊急救護學院再獲《2024年EMS金梧桐團體獎》，在緊急救護方面屢創佳績，展現卓越成就。

蔣萬安強調，這些成功案例不僅是對消防局、衛生局及急救責任醫院的最大肯定，也將激勵所有救護人員持續精進專業，台北市未來將持續提升急救服務品質、運用大數據及AI科技，持續優化北市府急救體系，讓台北市成為更加安全、宜居的城市。

蔣萬安強調，這些成功案例不僅是對消防局、衛生局及急救責任醫院的最大肯定，也將激勵所有救護人員持續精進專業。（記者鄭景議攝）

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