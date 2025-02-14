新光三越氣爆》爆炸不只燃燒 醫談5階段：每項都可奪命

台中新光三越氣爆案事發隔日，仍有大批廢棄物等待清運。（記者廖耀東攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越在昨（13）日驚傳瓦斯氣爆，釀成多人傷亡。雖近年建築法規相當嚴格，瓦斯氣爆變得罕見，但若是不幸發生，造成的傷害極大。

急診醫師翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」表示，在急診醫學上，爆炸事件的發生，傷害往往相當嚴重，這是因為爆炸不只有「爆炸」本身會造成威脅，更可以透過多階段的鏈鎖反應造成慘重的災情。爆炸不只是燃燒，還有「高溫」、「超壓」、「碎片」、「衝擊」、「化學反應」等多種傷害。

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很多人會認為「爆炸」只是比較嚴重的燃燒，然而，在急診災難醫學中，爆炸並非只單純的燃燒，還會伴隨底下幾種物理化學特性的產生：

●高溫：燃燒的瞬間氧化還原反應，會帶來局部區域的高溫，對人體造成灼傷。

●超壓：爆炸當下，會迅速對周邊氣體產生推擠作用，導致局部產生瞬間的「超壓」狀態，可以造成身體軟組織破壞。

●碎片：爆炸時，會由於超壓狀態，會破壞周圍物體造成大量碎片，而這些碎片在高速下堪比子彈，能直接貫穿人體。

●衝擊波：爆炸會產生「衝擊波」，而衝擊波會導致人體瞬間的「加速與減速」，而人體各器官的硬度不同，加速與減速差異下，就可能造成各種器官的鈍傷，像是腹腔內出血、主動脈剝離，都是衝擊波所導致。

●化學反應：造成爆炸的物質，除了易燃狀態，還可能在燃燒的狀態下產生各種有毒物質（強酸強鹼），這也能對人體皮膚造成嚴重化學灼傷。

爆炸五階段傷害 每一項都恐害命

根據上述爆炸的物理化學反應，不難理解，爆炸發生當下，依照爆炸物品的種類、距離、阻擋屏障等等因素，造成程度不一的傷害，在急診醫學，再為爆炸傷患者進行救治時，需根據爆炸五階段可能造成的傷害，對傷者進行完整的評估：

第一階段：空氣震波

爆炸的超壓狀態，會導致人體中空器官受傷，常見的傷害包含：耳膜破裂、肺鈍傷，嚴重者死亡率可以高達50%以上

第二階段：爆裂碎片傷害

爆炸產生的爆裂碎片飛散，會造成人體各種穿刺傷、撕裂傷，甚至是骨折

第三階段：衝擊波推擠撞擊

爆炸所產生的衝擊波，能推擠傷患撞擊牆面、地面，造成身體實質臟器的鈍傷，像是肝臟撕裂傷、腎臟撕裂傷、腦出血、腦震盪等等

第四階段：爆炸連鎖反應傷害

爆炸時局部區域高溫燒傷、高溫氣體灼傷、房屋倒塌，可能造成傷者嚴重的燒燙傷、斷肢

第五階段：爆炸的化學反應

爆炸時如有強酸強鹼、放射性核種，能在爆炸範圍內持續對個案造成傷害，像是白磷燃燒產生的劇毒化學物質就能對人體造成毒性

最後翁梓華總結，本次新光三越的意外，主要是瓦斯爆炸所引發的一系列災情，由於瓦斯燃燒之後相對不會產生有毒氣體，本次災情主要是涵蓋第一階段至第四階段的爆炸傷害。

然而翁梓華強調，爆炸的產生通常都只有在幾毫秒之內，人通常都來不及反應，想要避免憾事發生，嚴格的環境安全管控，並且遵守政府或行政單位所頒布的災害預防安全作業指引，才是最好的解方。

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