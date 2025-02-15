健康網》吃對增免疫！營養師曝「抗流感」飲食：豆漿上榜

營養師說，雞蛋、豆漿、香菇等食物含維生素D，能減少感染風險。海鮮、紅肉、堅果等食物含鋅能提升抗病能力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在是流感高峰期！吃對食物才能提升免疫力。營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文分享抗流感的黃金營養素，像是奇異果、甜椒等食物含維生素C，雞蛋、豆漿、香菇等食物含維生素D，都能減少感染風險；海鮮、紅肉、堅果等食物含鋅，綠茶、黑巧克力等食物含多酚、抗氧化物，都能提升抗病能力。

流感來勢洶洶

余朱青表示，流感與一般感冒不同，它來勢洶洶，可能引發高燒、全身痠痛、極度疲勞，甚至導致肺炎、心肌炎等嚴重併發症！特別是年長者、兒童及免疫力較弱的人，更容易受到流感的侵襲。只要採取正確的飲食與健康習慣，就能提前做好防護，幫助身體提升免疫力。

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對抗病毒4營養素

●維生素C：幫助提升免疫細胞活性，促進白血球功能，減少感染風險。可吃芭樂、奇異果、柑橘類（橙、檸檬、葡萄柚）、甜椒、綠葉蔬菜等食物。

營養師說，柑橘類（橙、檸檬、葡萄柚）含維生素C，幫助提升免疫細胞活性，促進白血球功能，減少感染風險；示意圖。（圖取自photoAC）

●維生素D：有助於調節免疫系統，降低發炎反應，減少病毒感染的機率。可吃鮭魚、鯖魚、雞蛋、牛奶、豆漿、香菇等飲食，另外，多曬太陽更能促進體內合成維生素D。

●鋅：影響免疫細胞的生長與修復，促進傷口癒合、提升抗病能力。可吃海鮮（牡蠣、蝦）、紅肉（牛肉、豬肉）、蛋類、堅果（腰果、杏仁）等食物。

●多酚&抗氧化物：幫助減少體內發炎反應，提升抗病毒能力。可吃葡萄、莓果類、綠茶、黑巧克力等飲食。

養成好習慣

勤洗手：有效降低病毒、細菌傳播風險。

戴口罩：在人多的地方，保護自己也保護他人。

均衡飲食：多吃新鮮蔬果、攝取好的蛋白質，幫助身體維持最佳狀態。

充足睡眠：睡眠不足會影響免疫系統運作，增加感染風險。

施打疫苗：疫苗能有效降低重症、併發症風險。

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