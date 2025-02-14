疾管署副署長曾淑慧說，近期流感疫情持續處高點，預估流感疫情將延續至今年3月，公費抗病毒藥劑擴大使用延長至3月15日。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情創下近10年同期新高，衛福部疾管署今（14日）公布，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施延長至今年3月15日，適用「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，以把握用藥時機。

疾管署副署長曾淑慧說，流感疫情持續處高點，流感重症通報數高於前4個流感季，流感併發重症死亡病例為近10年最高，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至今年3月。

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因應流感疫情持續，疾管署原擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」至2月28日，今天公布再延兩週，適用期限至今年3月15日止。

曾淑慧指出，為應對流感大流行，抗病毒藥物的儲備量通常維持在總人口的10%至12%。由於藥物有保存期限，疾管署會依據現有庫存與效期評估是否補貨。目前儲備量還有約200萬人份，目前每週用量最多約3、4萬人份，現有庫存足夠應付需求。

她強調，抗病毒藥物是抗生素的一種，應避免過度使用，因此目前先開放至3月15日，後續再視疫情調整。醫師如遇有就醫的類流感病人，應加強詢問病患相關疾病史，如重大傷病或慢性病等，並依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，維護民眾健康。

流感燒未退，公費抗病毒藥劑擴大使用再延長2週，至3月15日止。（疾管署提供）（記者邱芷柔攝）

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