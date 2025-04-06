健康網》壞脂肪讓身體鬧內亂 「這些油」過量成癌細胞幫兇

醫師指出，壞脂肪如花生四烯酸來自Omega-6脂肪酸，食物如餅乾、洋芋片、鹹酥雞等，吃多恐讓免疫系統誤判敵我，成為癌細胞幫兇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炒菜調味少不了用油調味、防沾鍋。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，有研究發現，吃進太多壞脂肪如來自Omega-6的花生四烯酸，不只會影響心血管，還可能恐影響白血球判斷能力，讓免疫系統倒戈，成為癌細胞幫兇。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，我們一直以為油只是炒菜的調味品，吃起來香、看起來亮就好，但2025年發表在《Immunity》期刊的一篇研究卻打破這個想法：吃進太多錯的油，尤其是像花生四烯酸這類的壞脂肪，不只會影響心血管，還可能讓癌細胞「收買」免疫細胞，讓白血球誤判敵我，開門放行，讓癌症死灰復燃。

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花生四烯酸 讓白血球不打腫瘤

這項研究是針對三陰性乳癌，一種最難治療、最容易復發的乳癌類型。研究發現，經過治療後還能倖存的癌細胞，會開始大量囤積一種叫做花生四烯酸（Arachidonic Acid）的脂肪。它們會將這些脂肪打包送出去，透過一種叫「胞外囊泡」的機制，把花生四烯酸送進中性球（白血球的一種）裡。

結果這些中性球一吃到花生四烯酸，整個行為改變。不打腫瘤，開始分泌前列腺素E2（PGE2）、提高PD-L1，這些都會抑制CD8+T細胞，也就是我們體內真正的抗癌殺手。這一來一往，整個免疫系統就像是被收買了一樣，搞得連免疫治療也無效。

張家銘指出，花生四烯酸來自Omega-6脂肪酸，而Omega-6早已充滿我們的生活，如大豆油、玉米油、葵花油、沙拉醬、餅乾、洋芋片、油炸雞排、鹽酥雞等。根據目前醫學建議，理想的Omega-6:Omega-3比例應該在4:1以下，但我們現在的飲食型態，很多人吃到的比例是20:1、甚至30:1，完全大失衡。

醫師建議，多吃Omega-3來源的食物，例如鮭魚、鯖魚等，能讓體內脂肪酸回到健康的平衡，同時有助免疫系統保持清醒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

多攝取好油 鮭魚、核桃上榜

張家銘提到，這項研究帶來的好消息是：如果我們減少Omega-6脂肪酸的攝取，或用藥物阻斷花生四烯酸的生成，就可以改善免疫系統的反應，癌細胞對治療也會重新變得敏感。這讓我們很清楚地知道，抗癌不只是靠藥物，而是生活中的每個選擇，尤其是吃進嘴裡的每一口油。

張家銘建議，改用橄欖油、苦茶油、牛油果油這些富含單元不飽和脂肪的好油；多吃Omega-3來源的食物，例如鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等，讓體內脂肪酸回到健康的平衡。讓Omega-6與Omega-3接近4:1的黃金比例，就是讓免疫細胞保持清醒、站在您這一邊的關鍵。

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