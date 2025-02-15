健康網》4營養素助「養精」！ 「它們」一起吃提高精子濃度

營養師表示，鋅與葉酸一起吃，能使精子濃度上升，可以從全穀雜糧、深綠色蔬菜中攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現在生活壓力、飲食不均與結婚年齡推遲的原因，台灣面臨少子化的問題。根據台北市衛生局的調查，約有2成男性的精蟲活動力不足，民眾也面臨受孕困難的狀況。好食課營養師林世航表示，透過補充鋅、硒與精胺酸，維生素D、C與E、葉酸，都有助於提高精子健康度。尤其鋅與葉酸一起吃，能使精子濃度上升，可以從全穀雜糧、深綠色蔬菜中攝取。

林世航在臉書專頁「好食課」及網頁發文分享，要順利懷孕，可不是女生1個人的事情，男生的精子數量、活動力也是懷孕成功率的關鍵。他推薦男生可以補充以下4類營養素，幫助養精：

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鋅、硒與精胺酸 提高精子健康度

●鋅離子保護精蟲：男性的精子中含有鋅，研究顯示，鋅的含量會影響精蟲的活動力，鋅也與抗氧化酵素有關，能保護精蟲的染色體DNA不受自由基攻擊而死亡。研究指出，高生育能力男性的精子含有較高量的鋅離子，因此許多文獻發現，低生育能力的男生補充足夠鋅離子，可以增加精子濃度。

●硒離子與精蟲完整度有關：硒離子是合成精子尾巴的成分之一，如果缺乏硒離子，精子會呈現彎曲或折半的樣子，導致精子的活動力變差，卵子受精的機會也會因此降低。

●精胺酸促進精卵結合：精胺酸，是一氧化氮合成酶的成份，可形成一氧化氮（NO），能增加精子和卵子的結合能力，也能保護精子不受自由基的傷害。

維生素D 提升精子活動力

研究發現，男性血液裡若有足夠的維生素Ｄ，其精子活動力越好，且正常形態的精子細胞也越多。然而， 台灣成年男性血液中維生素Ｄ充足的比例不到 3%，所以男生要多注意維生素Ｄ的攝取狀況。

林世航指出，透過曬太陽可以獲得維生素Ｄ，也可以藉由攝取鯖魚、蛋黃等方式，但食物中維生素D含量有限，亦可以選擇補充劑幫助補足維生素D。

營養師分享，可以透過攝取鯖魚、蛋黃等食物來獲取維生素D；示意圖。（圖取自photoAC）

維生素C與E 減少精蟲傷害

維生素Ｃ及維生素Ｅ能保護精子不受氧化壓力的傷害，有研究讓男性吃2個月的1公克維生素Ｃ及1公克的維生素Ｅ，DNA不全的精子數量會下降，且懷孕及胞漿精子注射（Intracytoplasmic Sperm Injection） 成功機率上升。

林世航分享，富含維生素C的食物有芭樂、奇異果、柑橘類水果；富含維生素E的食物則有全穀雜糧、堅果類。

葉酸 維持DNA正常

有許多研究發現，人體血液中的葉酸濃度跟男生精子的健康度有關，而且有研究顯示，因為鋅離子跟葉酸是人體合成DNA需要的物質，所以2者一起補充，改善男性性功能的效果更好，能使精子濃度上升，增加正常精子的比例。

林世航列出富含葉酸的食物，像是全穀雜糧、深綠色蔬菜，如菠菜、空心菜、韭菜等，都是很好的選擇。

最後，林世航提醒，想要精子健康，不只是飲食，包含生活作息、環境污染、工作壓力等等都會影響，所以男生要吃足夠營養以外，也要注意是否有這些問題，亦可尋求醫師協助。

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