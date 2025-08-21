健康網》美網紅法官卡普里奧胰臟癌逝 醫警背痛、黃疸是警訊

法官卡普里奧（Frank Caprio）因罹患胰臟癌，於88歲高齡去世，不少粉絲留言表懷念。（美聯社資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國羅德島州（Rhode Island）首府普羅維登斯法院前首席法官卡普里奧（Frank Caprio），向來以富有同情心的裁決聞名，2年前被診斷罹患胰臟癌，今天（21日）傳出88歲高齡去世，惹哭百萬粉絲。事實上，胰臟癌早期症狀不明顯，男性國人得胰臟癌的機率幾乎是女性的2倍，一旦發現上腹痛、消化不良、背痛、黃疸、體重下降或是糞便呈灰白色等症狀，都可能是罹病警訊。

卡普里奧法官的臉書專頁今天（21日）發出聲明表示，他在與胰臟癌進行「漫長而勇敢的鬥爭」後安詳離世。卡普里奧法官的IG粉絲逾348萬人，有粉絲得知他逝世的消息，留言道：多麼令人敬佩的一位好人。我不說「曾經是」，因為他仍舊與我們同在，透過他最美麗的傳承──愛、慈悲、理解，以及充滿生命力與情感深度的靈魂，他將會被無比懷念。

《CNN》報導，卡普里奧法官工作的樂觀態度，為他贏得了數百萬的點擊量，在YouTube上發布的短片中，他經常對法庭上的當事人表示同情。很多違規行為也相對較輕，例如，沒有使用方向燈，或是因聚會喧鬧而被開罰單。他曾經傾聽著一位兒子被殺的女士的訴說，然後撤銷了她的罰單和400美元的罰款。

事實上，胰臟癌早期症狀不明顯，根據衛生福利部豐原醫院衛教資料表示，一般稱的胰臟癌是指，由胰臟的外分泌腺導管長出的腺癌。好發年齡為30-70歲，平均年齡56歲，男性國人得胰臟癌的機率幾乎是女性的2倍，可能和男性抽菸比率較高有關。

胰臟癌高危險因子

1.好發於男性，是女性的2倍。

2.年齡：大部分發生於60歲以上，而經常主訴上腹部有非特異性上腹部不適感者。

3.吸菸及酗酒。

4.飲食：生活中攝取肉類或脂肪比例偏高者，胰臟癌發生率增加。

5.曾接受過部分胃切除、慢性胰臟炎及糖尿病患者，也較易罹患胰臟癌 而胰臟癌本身也可能造成慢性胰臟炎及糖尿病，三者關係密切。

6.遺傳：有幾種遺傳性疾病會增加胰臟癌的發生率，例如：遺傳性胰臟炎，家族一等親中有2個以上胰臟癌患者，其發生率較一般人高2.8到18倍。

早期胰臟癌症狀

由於位置深藏在胃後面的後腹腔，早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，臨床症狀依腫瘤位置、大小與擴散程度而有變異。一般常見的症狀，包括：上腹痛、消化不良、背痛、黃疸、體重下降，或是持續性腹瀉與糞便呈灰白色等症狀，都可能是罹病警訊。

預防胰臟癌

1.戒菸、少喝酒；少喝咖啡、茶等刺激性飲料。

2.勿攝取過量的動物性脂肪、高蛋白食物，多吃黃綠色蔬果，補充纖維 質的食物。

3.多補充富含植物性蛋白質、維生素 C、E 及礦物質鈣、硒的食物。

4.勿食用含硝化鹽的食物。

5.已罹患急性或慢性胰臟炎者要積極接受治療。

6. 40歲以上者，或有胰臟炎、胰臟癌、糖尿病等疾病家族史的人，要定期接受健康檢查。

