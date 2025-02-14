健康網》骨科名醫吳明峯 心肌梗塞離世

骨科醫師吳明峯近日驚傳過世，受人愛戴的名醫，診間永遠休診。（圖取自中正脊椎骨科醫院官網）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯在12日傳出病逝，享壽62歲。據報導，在農曆大年初五的春節假期，還參加高中同學會。當時相當健康，然開工後突然健康出狀況，住進大同醫院後轉高榮。然他原本心臟就不好，在染上流感後加重其心臟宿疾，死因可能是流感併發心肌梗塞。而下週又有新的冷氣團到來，對於年長者或慢性病友，更須格外警戒。

國健署表示，「輕微胸悶」才是最危險的心臟病警訊！半數以上的心肌梗塞患者，在發作的前一個月內均有不同程度的胸部悶痛狀況；由於患者本身對於這些症狀的輕忽，因而錯過了求醫診治的最佳時機。國民健康署提醒民眾，為免因自身輕忽而發生憾事，要多注意以下心臟病的徵兆及警訊：

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●心絞痛：主要徵兆為「胸悶」，範圍約半個手掌，位置在胃到下巴、右肩到左肩甚至到左手肘。

●心律不整：主要徵兆為心臟蹦蹦跳，容易喘、耐力變差，若為心房顫動，中風機率高達常人的五倍。

●心血管過於狹窄：主要徵兆為吃飽飯後、生氣或有壓力時、季節轉換、運動過後，出現喘不過氣、心悸、持續幾分鐘以上的噁心和冒冷汗。

國健署提出愛護心臟4個方法：

●健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動（例如快走、慢走、騎自行車）、控制體重（BMI）、好睡眠，是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

●戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。

●控制三高慢性病：已有三高的民眾更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

●定期健康檢查。

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