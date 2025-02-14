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健康網》怕冷不開窗？醫：當心黴菌引發過敏、氣喘甚至肝癌

2025/02/14 10:43

若因寒冷不開窗，恐造成空氣不流通。（圖取自freepik）

若因寒冷不開窗，恐造成空氣不流通。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕濕冷天氣讓黴菌孳生機率大增，影響健康不可忽視。科博特診所院長劉博仁提到，許多人為了保暖長時間關窗，使得空氣不流通，會增加黴菌孳生機會。此外，當室內濕度超過60%，黴菌便容易生長，若達70%以上，更會迅速繁殖。而黴菌會導致過敏、氣喘等症狀，食用發霉的食物可能導致肝癌。

常見黴菌種類與健康風險

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」提醒，雖然黴菌最適合的溫度為25~30℃，但部分黴菌在10~20℃仍能存活並繁殖，而有機物累積會為黴菌提供養分，如灰塵、食物殘渣、衣物纖維；浴室、冷氣濾網、衣櫃等潮濕區域，以及通風不良的環境，都是黴菌的溫床。

●黑麴黴菌（Aspergillus niger）：常見於浴室、冷氣濾網，可能引發過敏、氣喘，甚至導致免疫低下者肺部感染。

●青黴菌（Penicillium）：生長在發霉的食物、地毯、壁紙，可能引起鼻炎、皮膚炎，部分種類還會產生毒素。

●黃麴毒素黴菌（Aspergillus flavus）：多見於發霉的堅果、米飯，會產生黃麴毒素（Aflatoxin），是一種強烈致癌物，可能導致肝癌。

●交鏈孢菌（Alternaria）：孳生於窗戶邊、木製家具，容易誘發氣喘、過敏性鼻炎。

●鎖孢黴菌（Cladosporium）：常見於衣櫃、窗簾，可能導致過敏、氣喘、皮膚感染。

控制濕度 加強通風

●控制濕度：使用除濕機將室內濕度維持在50~55%。

●加強通風：每天至少開窗30分鐘，保持空氣流通。

●定期清潔：用白醋、小蘇打水或稀釋漂白水擦拭潮濕區域。

●避免食用發霉食物：花生、堅果、米飯發霉應立即丟棄。

●清理空調設備：定期清洗冷氣機與濾網，避免黴菌在內部滋生。

●使用空氣清淨機：選擇HEPA濾網過濾空氣中的黴菌孢子。

長期暴露在黴菌環境中，可能影響呼吸系統、免疫力，甚至引發慢性病，特別是老年人、癌症患者、過敏體質者更需注意。掌握防潮除黴的方法，才能擁有健康的居家環境，遠離黴菌威脅。

劉博仁提到，許多人為了保暖長時間關窗，使得空氣不流通，會增加黴菌孳生機會。（圖取自shuttestock）

劉博仁提到，許多人為了保暖長時間關窗，使得空氣不流通，會增加黴菌孳生機會。（圖取自shuttestock）

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