腰椎滑脫痛10年 影響如廁才手術

▲吳秉昇醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （台北慈濟醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

1名7旬長者忍著腰腿痠痛、腳麻10年，痛到坐也不是、站也不是，連蹲馬桶都卡關，才就醫。台北醫學大學附設醫院神經外科發現，他是腰椎滑脫導致神經受壓，經啟動「個人化多模式微創腰椎痠痛控制策略」，術前先注射止痛劑斷開疼痛記憶，再進行微創手術，術後隔天即能下床走路，3個月後行動如常，開心回家追孫子。

「斷開疼痛記憶」治療 加速復原

收治患者的北醫附醫神經外科醫師林建和說，病人早期靠診所復健緩解不適，但久拖不治，直到某天彎腰刷牙時，痛到站不起來，後來連上廁所也得靠軟便劑輔助，生活品質大受影響，才終於決定接受治療。

請繼續往下閱讀...

經MRI與X光檢查，發現病人第4、第5節腰椎滑脫，造成第5根神經被骨刺與小面關節前後夾擊，壓迫嚴重。團隊採取術前止痛與精準微創手術並行的方式，從腰側開2個約3公分小傷口，清除骨刺、打通神經路徑，並進行骨融合固定，達到止痛與穩定結構雙重效果。

林建和說，大腦會「記住」疼痛，拖越久越難消除，即使手術解決病因，疼痛感仍可能殘留。透過術前注射長效止痛劑，再加上術中局部麻醉，阻斷神經發炎與記憶形成，有效降低術後疼痛、減少止痛藥使用，也能加快復原、縮短住院時間。

北醫神經外科醫師楊宜珊補充，神經就像橡皮筋，會隨動作伸縮，一旦被骨刺卡住，就會導致痠、麻、痛，這位病患從大腿、小腿到腳背一路疼痛，甚至無法行走，能忍10年相當罕見，所幸透過手術成功解除壓迫。

術後隔天病人就能自行行走，疼痛評分從原本的5至6分降至3個月後的1分，生活大幅改善。林建和表示，傳統脊椎手術需臥床1至2週，如今透過創新止痛策略與微創技術，北醫附醫平均住院天數已降至2.45天。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法