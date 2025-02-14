健康網》語言治療不只改善溝通 醫：還能治吞嚥障礙

醫師表示，如有口吃、發音不清、社交溝通障礙、等情況，都能尋求醫療協助。而語言治療不僅僅局限於語言和溝通，也涵蓋了吞嚥障礙的治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕語言治療是一門專業的醫療服務，是在幫助個人在語言、溝通和吞嚥功能上達到最佳狀態。那確切什麼時候，可以尋求治療呢？板橋原力復健診所主治醫師王竣平表示，如有口吃、發音不清、社交溝通障礙、等情況，都能尋求醫療協助。而語言治療不僅僅局限於語言和溝通，也涵蓋了吞嚥障礙的治療，可訓練患者安全進食避免食物誤入氣管。

​王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享7種可以尋求語言治療的情況。

請繼續往下閱讀...

●語言發展遲緩的孩子：一些孩子可能在應該開始說話的年齡（通常是1歲左右），仍然不說話，或詞彙量明顯落後於同齡孩子。語言治療師會透過遊戲、圖片卡片，以及語音模仿活動，來幫助孩子逐步建立語言能力，提升詞彙量及句子結構。

●構音障礙（發音不清）：有些人可能會將某些聲音發錯，例如「兔子」說成「肚子」或「水」說成「碎」，這就是語音障礙的典型表現。語言治療師會指導正確的口腔和舌頭運動，並使用練習技巧幫助患者正確發音。

●語流障礙（如口吃）：口吃是一種常見的語流障礙，表現為說話時不流暢，可能會重複音節、拉長聲音或停頓。語言治療師會運用呼吸控制、放慢語速等方法，幫助患者改善語流，提升自信。

●腦損傷或神經系統疾病導致的語言障礙：中風、腦外傷、阿茲海默症，或帕金森氏症等神經系統疾病，都可能會影響語言能力，導致失語症或語言表達困難。語言治療師會設計符合你需求的復健計劃，幫助患者重新學習語言，或利用輔助工具進行溝通。

●社交溝通障礙：一些自閉症類群障礙（ASD）的孩子或成人，可能在社交溝通上有困難，例如難以理解非語言信號（如眼神、手勢），或無法進行雙向對話。語言治療師透過模擬場景及社交故事，可以教導這些患者，如何適當地表達自己及理解他人。

●吞嚥困難（吞嚥障礙）：例如中風患者，或吞嚥肌肉功能受損的人，語言治療師會進行吞嚥訓練，並指導如何安全進食，避免食物誤入氣管造成危險。

●特殊學習需求相關的語言問題：語言治療對於患有閱讀障礙、書寫困難，或注意力缺陷過動症（ADHD）的孩子同樣有效。治療師會幫助他們改善語言理解及表達能力，提升學校學習表現。

若孩子在應該開始說話的年齡仍然不說話，詞彙量較低，或是閱讀障礙等，都能尋求語言治療師協助；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法