健康網》痛風「7飲食」別吃！不只海鮮 乾香菇也被點名

營養師說，痛風患者盡量避開高普林食物，像是動物內臟、海鮮、乾香菇、紫菜等；示意圖。（圖取自freepik）

賴以潔／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕狂吃大魚大肉犒賞自己，小心痛風找上門，半夜痛到睡不著！好食課營養師林世航在臉書粉專「好食課」及網站發文表示，痛風患者可以食用低普林食物，適量食用中普林食物，像是優酪乳、養樂多、豆漿、花生等；盡量避開高普林食物，像是動物內臟、肉湯、雞精、帶殼海鮮、部分魚類、乾香菇、紫菜等。

他指出，天氣冷讓四肢溫度低，尿酸石更容易析出導致發炎，症狀包含關節及周圍軟組織紅腫熱痛、活動受限，部分患者可能會伴隨發燒、畏寒症狀。

請繼續往下閱讀...

飲食調控防痛風

林世航提到，想要預防痛風，除了使用藥物之外，生活習慣與飲食調整都不容忽視。對於痛風患者，目前還沒有專門的飲食指南，建議尋求專業醫事諮詢，不過搭配低普林飲食，可以減少藥物用量。飲食調控對於高血壓、高血脂、糖尿病等，常見的痛風合併疾病來說很重要。

注意普林含量

林世航說，會影響尿酸沉積的普林，有部分來自日常食物攝取，因此痛風患者平時要注意吃進嘴裡的食物，避免痛風加劇。臨床上將食物普林含量分為低、中、高三類，他建議痛風患者，減少攝取高普林食物。

營養師說，一般來說，低普林食物沒有誘發痛風風險。包括全穀雜糧、雞蛋、奶製品（鮮乳、起司）等食物；示意圖。（圖取自freepik）

可吃低普林食物

低普林食物（每百公克含有0-25毫克普林），一般而言沒有誘發痛風風險，包括全穀雜糧（糙米、馬鈴薯、地瓜等）、水果、大部分蔬菜（葉菜類、瓜類）、雞蛋、奶製品（鮮乳、起司）、海蜇皮、海參、動/植物油等。

適量食用中普林食物

中普林食物（每百公克含有25-150毫克普林），痛風患者平時可以適量食用，但急性發作時還是要避免攝取，包括發酵飲品（優酪乳、養樂多）、瘦肉、雞胸、豆製品（豆漿、豆腐、豆干）及花生、腰果等。

減少/避免高普林食物

高普林食物（每百公克含有150-1000毫克普林），平時就要減少食用，急性發作期更要避免！包括動物內臟、肉湯（吃火鍋最好不要喝湯底）、雞精、帶殼海鮮（蛤蜊、牡蠣、干貝、蝦蟹）、部分魚類（小魚乾、沙丁魚、鯖魚、鮪魚、白帶魚、虱目魚）、乾香菇、紫菜等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法