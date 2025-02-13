自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新光三越氣爆》聞瓦斯味 勿用電器、輕開門窗防氣爆

2025/02/13 20:31

台中新光三越傳出氣爆意外。（記者張軒哲攝）

台中新光三越傳出氣爆意外。（記者張軒哲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中知名百貨新光三越在今（13）日驚傳氣爆，高樓層的落地窗破裂，造成多人傷亡。有部分當事人稱「事發前聞到瓦斯味。」過去在各地都曾發生過氣爆，包含夜市小吃攤或住家廚房，皆曾發生類似意外。過去有一則網路謠言聲稱發現瓦斯外洩時不能開窗，真是這樣嗎？內政部闢謠指出，若察覺瓦斯漏氣，應輕輕開啟門窗通風，讓瓦斯慢慢排出。不能做的有開啟電器，以及用力開門窗，以防產生火星。

內政部消防署在粉專「消防署」說明，瓦斯分為天然氣及液化石油氣，它們都是易燃易爆的氣體；當瓦斯外洩到空氣中，蓄積濃度達到爆炸範圍時，遇到微小火源或能量就會發生爆炸。因此，遇到瓦斯漏氣時，記得要「輕輕」開啟門窗通風，讓瓦斯緩緩排出，千萬不能用力開窗戶，這樣容易因撞擊產生火花發生氣爆。

發現瓦斯漏氣時，應該冷靜執行以下步驟。

●先關瓦斯開關。

●切忌開啟任何電氣設備（如抽油煙機、電扇等）或點燃菸、爐火等火源，也不可插、拔插頭，以免引發氣爆。

●「 輕輕」打開窗戶通風，讓瓦斯自然排出。

●如瓦斯大量洩漏時應馬上通報消防機關處理。

內政部提醒，平常還要注意：

●應將瓦斯桶放置戶外通風處。

●應將瓦斯桶加以固定。

●平常不使用瓦斯的時候，應關閉瓦斯桶開關。

●定期檢查維護設備，確認瓦斯管線有無龜裂漏氣等情形。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中