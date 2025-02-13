新光三越氣爆》聞瓦斯味 勿用電器、輕開門窗防氣爆

台中新光三越傳出氣爆意外。（記者張軒哲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中知名百貨新光三越在今（13）日驚傳氣爆，高樓層的落地窗破裂，造成多人傷亡。有部分當事人稱「事發前聞到瓦斯味。」過去在各地都曾發生過氣爆，包含夜市小吃攤或住家廚房，皆曾發生類似意外。過去有一則網路謠言聲稱發現瓦斯外洩時不能開窗，真是這樣嗎？內政部闢謠指出，若察覺瓦斯漏氣，應輕輕開啟門窗通風，讓瓦斯慢慢排出。不能做的有開啟電器，以及用力開門窗，以防產生火星。

內政部消防署在粉專「消防署」說明，瓦斯分為天然氣及液化石油氣，它們都是易燃易爆的氣體；當瓦斯外洩到空氣中，蓄積濃度達到爆炸範圍時，遇到微小火源或能量就會發生爆炸。因此，遇到瓦斯漏氣時，記得要「輕輕」開啟門窗通風，讓瓦斯緩緩排出，千萬不能用力開窗戶，這樣容易因撞擊產生火花發生氣爆。

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發現瓦斯漏氣時，應該冷靜執行以下步驟。

●先關瓦斯開關。

●切忌開啟任何電氣設備（如抽油煙機、電扇等）或點燃菸、爐火等火源，也不可插、拔插頭，以免引發氣爆。

●「 輕輕」打開窗戶通風，讓瓦斯自然排出。

●如瓦斯大量洩漏時應馬上通報消防機關處理。

內政部提醒，平常還要注意：

●應將瓦斯桶放置戶外通風處。

●應將瓦斯桶加以固定。

●平常不使用瓦斯的時候，應關閉瓦斯桶開關。

●定期檢查維護設備，確認瓦斯管線有無龜裂漏氣等情形。

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