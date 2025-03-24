健康網》染諾羅怎麼吃？ 藥師：喝運動飲料拉得更嚴重

染諾羅病毒會上吐下瀉，導致電解質失衡，藥師提醒，喝運動飲料恐會腹瀉得更嚴重，補充電解質建議選專用的電解水或電解質發泡錠；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本諾羅疫情升溫，隨著清明連假即將到來，計畫赴日旅遊的國人也忐忑不安；對此，小花藥師花逸修在IG提醒，染諾羅會上吐下瀉，恐致電解質失衡，想要補充電解質不建議喝運動飲料，因為市售運動飲料通常糖分含量較高，容易讓腹瀉變得嚴重，建議飲用專用的電解水或電解質發泡錠，才能有效地補充電解質。

預防諾羅病毒

花逸修指出，諾羅病毒主要是藉由糞口傳染，因此在上完廁所、準備烹調食物以及進食之前，務必將雙手清潔乾淨，而諾羅病毒特別的是使用「酒精」或「乾洗手」效果可能不佳，務必要使用肥皂清潔雙手後再進食，才能達到最佳的預防效果。

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染諾羅飲食建議

若確診諾羅病毒，花逸修建議先不要食用高油脂、高糖分、辛辣重口味食物還有乳製品，這些食物會加重腸道消化的負擔，恐怕會加重嘔吐、腹瀉的嚴重程度，可以先從喝清湯開始嘗試，慢慢加入香蕉、白粥、白吐司、蘋果等食物，並且採取少量多餐的飲食方式，確定不再有嘔吐或腹瀉症狀之後，逐漸恢復為正常的飲食型態。

此外，不建議補充運動飲料，因為市售運動飲料，鈉含量偏低，糖分含量較高，過多糖分容易導致腹瀉變嚴重。

藥師建議，染諾羅病毒可服用電解質補充品以及益生菌，幫助身體恢復電解質的平衡，以及增加腸道的好菌；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

保健品這樣吃

花逸修表示，目前無針對諾羅病毒的特效藥，治療以支持性療法為主，例如給予止吐或止瀉藥，並且可服用電解質補充品以及益生菌，幫助身體恢復電解質的平衡，以及增加腸道的好菌。

電解質的補充，他說，從一般藥局即可取得專用的電解水，補充益生菌的時候則要特別注意必須是不含助瀉成分，例如氧化鎂...等等，避免腹瀉加重。

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