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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》水痘病毒終身潛伏！ 醫：免疫下降恐引帶狀疱疹

2025/03/24 20:50

醫師指出，帶狀疱疹的症狀除了皮膚紅疹，還可能伴隨劇烈神經痛，影響日常生活。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，帶狀疱疹的症狀除了皮膚紅疹，還可能伴隨劇烈神經痛，影響日常生活。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水痘是一種常見的傳染病，許多人在幼年時期曾感染過。然而，林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁發文提醒，即使水痘痊癒，病毒仍會終身潛伏在神經系統內，一旦免疫力下降，就可能引發帶狀疱疹，也就是俗稱的「皮蛇」。

免疫低下病毒恐再活化

醫師指出，一般而言，感染過一次水痘後，人體會產生免疫力，不太容易再次感染。但這並不代表病毒完全消失，而是潛伏在神經系統內，當免疫力低下時，可能再度活化，沿著神經蔓延至皮膚，形成帶狀疱疹。帶狀疱疹的症狀除了皮膚紅疹，還可能伴隨劇烈神經痛，影響日常生活。建議高風險族群如年長者、慢性病患者可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病風險。

帶狀疱疹沿神經節分布

疾管署指出，帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化的表現，初次感染時會引發水痘，之後會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數週，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，疼痛可能持續數月甚至超過一年的時間。

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。

醫師建議，高風險族群如年長者、慢性病患者可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，高風險族群如年長者、慢性病患者可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

自費接種疫苗建議

疾管署表示，如具帶狀疱疹疫苗接種需求，建議可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

1. 活性減毒帶狀疱疹疫苗：50歲（含）以上成人，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種1劑活性減毒帶狀疱疹疫苗，以預防帶狀疱疹及相關併發症。

2. 非活性基因重組帶狀疱疹疫苗：50歲以上成人、18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種2劑非活性基因重組蛋白帶狀疱疹疫苗，2劑間隔2-6個月，以預防帶狀疱疹及相關併發症。

另外，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群，提供帶狀疱疹疫苗補助方案，詳情請洽各地衛生局公告。

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