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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

感染愛滋人數再破千人 34歲以下增幅近兩成

2025/02/13 15:23

適逢西洋情人節，疾管署特別推出限時愛滋自我篩檢試劑推廣活動，鼓勵民眾自主篩檢。 （資料照）

適逢西洋情人節，疾管署特別推出限時愛滋自我篩檢試劑推廣活動，鼓勵民眾自主篩檢。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署最新統計顯示，2024年本國籍愛滋病毒新增確診1002例，打破2023年20年來首度跌破千例的紀錄，其中34歲以下族群確診數較前一年增加約17%，適逢西洋情人節，疾管署特別推出限時愛滋自我篩檢試劑推廣活動，鼓勵民眾自主篩檢。

2023年全國愛滋確診人數降至939例，不僅連續6年下降，更是20年來首度跌破千例，不過2024年確診數再度衝上千人。疾管署統計，2024年確診者中，85%為45歲以下青壯年，其中25至34歲族群最多，達439例、占44%，其次是35到44歲221人、占22%，15至24歲有188例、占19%。

疾管署副署長曾淑慧表示，2024年愛滋新增確診總體上升7%，增幅不大，但15到24歲與25到34歲兩個較年輕年齡層個案比前一年多約17%，增加較為明顯。可能的原因包括疫情解封後就醫變得更方便，以及自我篩檢政策見效，全年篩檢人次突破8.4萬，創下歷史新高，確診數自然就會增加。

響應西洋情人節，疾病管制署推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，自2月14日起至2月28日止，民眾於疾管署「自我篩檢計畫官網」，以「網路訂購超商取貨」通路，購買愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE」，享「買雙付一且免運費」，亦即支付1組自我篩檢試劑費用，可同時獲得血液及唾液自我篩檢2組試劑且免運費，鼓勵民眾與伴侶朋友一同篩檢，了解自身健康狀態，讓自己及伴侶朋友都安心。

疾管署提醒，曾有性行為者，應至少篩檢1次，若有不安全性行為或有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

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