南市公費流感疫苗 2月20日37區衛生所同步開打

南市公費流感疫苗於2月20日起在全市37區衛生所同步開打。示意圖。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕近來民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急增購10萬劑公費流感疫苗，中央依各縣市人口比例分配，南市獲配8480劑，將於2月20日（週四）起在全市37區衛生所同步開打。

南市衛生局表示，此次增購的公費疫苗，適用對象為含65歲以上長者、6個月以上至國小入學前的幼兒、國小至高中（含高職、五專前三年級）學生等11類高風險族群，為利市民就近接種，南市37區衛生所將自2月20日起提供施打服務。因接種疫苗後要產生抗體需要2週，請符合接種資格的市民盡速接種，以提升免疫力，有效降低重症與死亡風險。

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衛生局說，由於疫苗接種對象須審查資格是否符合11類高風險族群，故無法開放網路平台預約，請符合資格的民眾攜帶相關證件至附近衛生所完成接種。有關疫苗接種資訊，預計2月18日將訊息放置南市衛生局官網活動訊息，或請市民可洽詢各區衛生所。

南市公費流感疫苗於2月20日起在全市37區衛生所同步開打。（南市衛生局提供）

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