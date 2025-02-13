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健康網》與運動無關！ 營養師曝瘦身4徵兆：中2項正在燃脂
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕減重是許多人一生的課題，要如何知道自己正走在瘦身的道路上呢？小宙醫學診所院長吳榛槿在臉書專頁「小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙」發影片分享與運動無關的4個瘦身徵兆，比如不餓的時間變多、放屁變多、喝水量增加 、衣服變寬鬆等，若有中2點以上，代表身體正在進行燃脂。
不撐、不餓的時間變多
這代表身體已經更適應以燃燒脂肪作為主要能量來源，血糖更穩定，進食頻率自然下降，嘴饞的情況也大幅減少。這是能量代謝穩定的好現象。
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放屁變多
飲食結構的改變，特別是增加蛋白質或以低GI食物（如地瓜、芋頭、南瓜）替代米飯和麵包，會讓腸道菌群產生變化。這可能導致短期內排氣增多，但也是身體適應新飲食方式的自然現象。別擔心，這是好事！
喝水量增加 口渴感提升
燃脂過程需要水分協助代謝脂肪分解的副產物，若開始喝更多水、熬夜減少、零食不碰了，甚至感覺整體壓力下降（皮質醇降低），這些都是身體進入高效燃脂狀態的徵兆。
衣服變寬鬆
體重可能沒明顯下降，但你發現腰圍、臀圍或其他部位的尺寸縮小，證明脂肪在燃燒，脂肪體積大於肌肉，因此減少脂肪會讓衣服更寬鬆。量尺或照片會比體重機更能反映真實的身體變化。
醫師提醒，脂肪燃燒需要時間，它是一種可持續性的生活習慣改變的結果。正在努力減重的人若有出現上述4個徵兆中的2個，就應該好好鼓勵自己，代表我們正往更健康的路上邁進。
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