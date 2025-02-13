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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》國小男童未打疫苗流感病逝 醫：接種流感疫苗超重要

2025/02/13 18:09

1名南部未打疫苗的未滿10歲國小男童，因為流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變病逝，醫師呼籲打流感疫苗的重要性。（資料照）

1名南部未打疫苗的未滿10歲國小男童，因為流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變病逝，醫師呼籲打流感疫苗的重要性。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名南部未打疫苗的未滿10歲國小男童，因為流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變，住院1週後不幸病逝，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，急性壞死性腦病變是一種快速發展且罕見的嚴重腦病，具有高致殘率和死亡率。好發於兒童，通常在病毒感染引起發燒後發生，此病例也凸顯出打疫苗的重要性。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，急性壞死性腦病變（ANE）是一個相當恐怖的疾病，死亡率是可以高達30-50%。他在兒科急診，如果遇到這類疾病，基本上，只能盡力搶救，至於結果如何，誰都無法預料，且多數存活的患者有嚴重的神經後遺症，如運動、認知、語言、視覺和癲癇等方面的障礙。

急性壞死性腦病變原因

●病毒感染：前驅病毒感染在 ANE 的起始中起關鍵作用。

常見的病原體包括：H1N1 流感病毒，Epstein-Barr 病毒（EBV），新冠病毒、人類皰疹病毒 6/7 （HHV-6/7）、副流感病毒、輪狀病毒、單純皰疹病毒 、水痘-帶狀疱疹病毒、肺炎黴漿菌、腸病毒及人類細小病毒B19。研究中，有21%的病例是由多種病毒共同感染所致。

●遺傳因素：大部分的病例是散發性和非復發性的，但也有由於RANBP2基因突變的家族性。

吳昌騰說明，急性壞死性腦病的病理生理學涉及「病毒感染」、「免疫反應失調」、「遺傳易感性」和「細胞激素風暴」等多重因素，最終導致血腦屏障（BBB） 破壞、神經元損傷和腦組織壞死。

吳昌騰表示，細胞激素風暴是指病毒感染後細胞激素的積累，和隨後的血腦屏障（BBB）破壞是 ANE 的主要致病機制。

急性壞死性腦病變主要臨床表現

●好發年齡：高峰期在1-3歲之間。

●性別：男性多於女性。研究顯示，79%的患者為男性。

●發燒：幾乎所有患者（100%）在ANE發病前都會出現發燒症狀。發燒的中位數持續時間為4.5天。

醫師指出，急性壞死性腦病變發病前都會出現發燒症狀。發燒的中位數持續時間為4.5天；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，急性壞死性腦病變發病前都會出現發燒症狀。發燒的中位數持續時間為4.5天；圖為情境照。（圖取自freepik）

●癲癇：大多數患者（86%）會出現癲癇發作。其中，58% 的患者會發展為癲癇重積狀態。

●意識障礙：所有患者（100%）都會出現意識障礙。

●病毒感染症狀：在ANE發病前，患者通常會出現病毒感染的症狀，如咳嗽、嘔吐、腹瀉和頭痛。

●多重器官衰竭：可能出現多重器官衰竭，特別是肝臟、心臟和腎臟衰竭。

治療方法

●支持性治療：包含抗抽搐治療、鎮靜和降低顱內壓等治療。

●免疫調節劑：由於ANE的發病機制主要與病毒感染引起的免疫介導的細胞激素風暴有關，因此使用免疫調節劑，特別是抑制細胞激素產生的治療方法，如靜脈注射「類固醇」、「免疫球蛋白」和血漿置換，可能有助於改善ANE的預後。

●IL-6 阻斷劑：早期使用 IL-6 阻斷劑 （tocilizumab） 聯合類固醇治療，對於嚴重的 ANE 患者可能有良好的預後，並預防殘疾。

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