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健康網》別讓肥胖、三高影響性福 醫籲男性4件事守護親密關係

2025/02/12 21:50

浪漫情人節若出現不舉，很令人掃興；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

浪漫情人節若出現不舉，很令人掃興；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2月14日是西洋情人節，情人節象徵浪漫與親密，但對許多男性來說，身體健康問題正悄悄影響這段美好時光。美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁提醒，台灣男性30歲後，腹部肥胖與三高（高血壓、高血脂、高血糖）問題攀升，這不僅關乎心血管健康，更可能直接影響性功能！因此呼籲男性想要幸福長久，應做4件事，分別是「調整飲食，減少內臟脂肪累積」、「運動提升睪固酮，改善血液循環」、「定期健檢，掌握健康變化」，以及「睡眠與壓力管理，提高男性活力」。

內臟脂肪堆積致血管堵塞 影響勃起功能

林素菁指出，當腹部脂肪增加，壞膽固醇（LDL）上升、血管硬化風險增加，影響血液供應。「勃起」是局部血管充血的結果，當血管彈性下降，性功能自然會受到影響。長期忽視高血脂與動脈硬化，可能導致勃起功能障礙（ED）。

肥胖影響睪固酮分泌 降低性慾

林素菁指出，體重過重會影響睪固酮水平，而睪固酮正是男性維持性慾、肌肉量與活力的關鍵。當體內脂肪過多，會影響男性荷爾蒙平衡，讓睪固酮轉變為較多的雌激素，導致性慾降低、活力不足，甚至影響情緒與自信。

肥胖與三高（高血壓、高血脂、高血糖）不僅關乎心血管健康，更可能直接影響性功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

肥胖與三高（高血壓、高血脂、高血糖）不僅關乎心血管健康，更可能直接影響性功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

高血壓與糖尿病 雙重威脅性功能

高血壓會造成血管收縮，使得血流難以維持穩定，影響勃起的持續性。而糖尿病則會影響神經傳導，使得性刺激與反應減弱，進一步降低性功能表現。

林素菁表示，許多男性都是在發現性功能下降後，才驚覺三高已經悄悄影響健康。

想要幸福長久 醫建議男性這樣做

●調整飲食，減少內臟脂肪累積

減少高油脂、高糖分飲食，增加優質蛋白質與膳食纖維，如魚類、豆類與綠色蔬菜，有助於降低壞膽固醇、穩定血糖。

●運動提升睪固酮，改善血液循環

適量重量訓練（如深蹲、硬舉）可促進睪固酮分泌，有氧運動（如慢跑、快走）幫助改善血管彈性，降低高血壓風險。

●定期健檢，掌握健康變化

定期檢查血壓、血糖、血脂，及早發現異常指數，透過醫療監測調整生活方式，避免健康問題影響生活品質。

●睡眠與壓力管理，提高男性活力

熬夜與高壓環境會影響荷爾蒙分泌與血液循環，建議每晚至少確保6至8小時睡眠，並透過運動或冥想紓解壓力。

情人節不只有愛 更要行動

林素菁表示，情人節不只是送禮物、吃大餐，更是提醒自己「為愛負責」的時刻。呼籲男性應正視三高與腹部肥胖問題，透過飲食調整、運動、定期健檢，確保自己的身體狀態良好。

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