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健康網》藥品部分負擔怎麼算？ 一般箋、慢箋一次看

2025/03/02 16:48

食藥署指出，依照健保法的規定，我們可以用一般箋、慢性病連續處方箋以及就診院所的等級來區分收取的費用；圖為情境照。（資料照）

食藥署指出，依照健保法的規定，我們可以用一般箋、慢性病連續處方箋以及就診院所的等級來區分收取的費用；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥師，為什麼我上次看診領藥不用錢，這次請醫師多開兩天卻要多收錢?」食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提到，這筆由藥局收取的藥費正式名稱叫做藥品部分負擔，是由藥局協助健保署代收的款項。依照健保法的規定，我們可以用一般箋、慢性病連續處方箋以及就診院所的等級來區分收取的費用。

一般處方箋（普通藥品）

地區醫院 / 基層診所：藥費100元以下免收，101元以上收取 20%，最多200元。

醫學中心 / 區域醫院：藥費100元以下收取10元，101元以上收取 20%，最多300元。

慢性病連續處方箋

第一次調劑：費用計算方式與一般處方箋相同。

第二次後：免收藥品部分負擔。

基層診所優惠：為鼓勵就醫，基層診所首次調劑也免收費。

食藥署提醒，慢性病連續處方箋的第一箋多在醫院領藥，因此醫院可能會先行代收藥品部分負擔費。民眾之後改在社區藥局領取第一箋時，可能會產生疑慮，誤以為被多收費。如果有費用上的疑慮，歡迎多向藥師或是醫院批價櫃檯詢問，以免產生誤會

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