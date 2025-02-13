健康網》心靈課程小心「不知情同意」 心理師：諮商相對安全

心理師表示，諮商不一定是最好的選擇，但比起「心靈成長課程」，諮商是一種相對安全的心靈安頓方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕YouTube創作者錫蘭近日發布一支長達2個多小時的影片，探討大型團體意識訓練（LGAT），短短5天就破了250萬觀看次數，引發各界關注。在此之前，有網紅上傳的影片，卻是她說了一大串不著邊際的詭異內容，引發受影響的討論。

諮商心理師蘇琮祺指出，「心靈成長課程」的問題在於「不知情同意」，參與者在不清楚課程內容和目的的情況下，逐漸成為被壓迫的對象。雖然諮商不一定是最好的選擇，但是相對安全的心靈安頓方式。

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蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文分享，聽錫蘭分享「LGAT」的發展脈絡和課程內容時，他不禁感嘆這些課程設計者的「高明」，怎麼能夠如此巧妙地壓迫和操控他人，在心理師的訓練中，也會使用一些類似的手法，但目的是幫助人們更好地認識、接納自己，而不是操控他們。「LGAT」的問題在於它的「不知情同意」。參與者在完全不清楚課程內容和目的的情況下，被置於一個權力不對等的環境中，逐漸成為被壓迫的對象。這種對心理學知識的誤用，令他感到非常憤怒和無奈。

知情同意是心理諮商核心價值之一

蘇琮祺表示，心理師會清楚告知來訪者，諮商是一個合作的過程，任何時候若感覺不適，都可以選擇停止。而心理師也會保持高度的透明度，確保來訪者了解諮商的進行方式與程序階段，以最大化他們的獲益。

心理師會清楚告知來訪者，諮商是一個合作的過程，任何時候若感覺不適，都可以選擇停止；圖為情境照。（圖取自freepik）

蘇琮祺提到，想要避免成為受害者，應該學習如何建立與他人的連結，並且在需要時諮詢真正的專業人員。這樣才能避免在不知情的狀況下被操控，並且更清楚地理解自己的心理狀態，以做出對自己最有利的選擇。

現代人缺乏安頓心靈的地方

「為什麼這些課程那麼貴？還有那麼多人去上？」他認為現代人缺的不是錢，而是能夠安頓心靈的地方。蘇琮祺提到他也有些朋友，早已經是別人眼中的人生勝利組，依然渴望更好的生活品質、人際關係，或者在財務穩定後，開始意識到生命中的困境，想透過所謂的「蛻變」或「顯化」來讓自己更接近理想中的自己。

蘇琮祺說，現代社會大多數的人們早已不缺物質資源，但他們的心靈卻無處安頓。這時新興宗教、身心靈課程、甚至「LGAT」這樣的團體訓練，就變成了人們試圖填補內心空虛的方式。然而，這些方式卻經常伴隨著未知的高度風險。

心理師指出，現代人物質充足但心靈無處安放，這實新興宗教、身心靈課程、甚至「LGAT」等團體訓練，就變成了人們試圖填補內心空虛的方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

蘇琮祺表示，諮商都是由受過專業訓練、通過國家考試的心理師執行。此外，心理師這個專業體系受到衛福部、公會及其他監督機制的規範，確保心理師必須遵守一定的倫理與專業標準。雖然並非所有心理師都是稱職的，但在所有選擇之中，諮商絕對是最安全且受到嚴格監督的方式。

多關心身旁親朋好友

蘇琮祺呼籲，多多關心自己身邊的人們，許多人在心靈空虛時，特別容易受到類似「LGAT」這樣的課程誘惑，進而受到更大的傷害。可以嘗試透過建立健康的連結、提供情感支持，幫助他們找到真正適合的心靈安頓方式。關心自己和他人的心理健康，也避免自己或親愛的人們落入那些邪惡的心靈陷阱。

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