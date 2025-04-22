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健康網》體溫幾度要吃退燒藥？ 醫解5個發燒大哉問

2025/04/22 16:08

醫師指出，如果孩子有慢性病、熱痙攣病史，看起來很不舒服，或燒超過39度°C，可以給予退燒藥服用；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，如果孩子有慢性病、熱痙攣病史，看起來很不舒服，或燒超過39度°C，可以給予退燒藥服用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友生病發燒，幾度要吃退燒藥、幾度要衝急診？林筱琪診所醫師林筱琪在臉書專頁「林筱琪醫師快樂育兒」發文解答家長常擔心的5項問題，像是體溫沒超過39°C通常不用急著退燒、超過41°C務必立刻就醫、燒滿4天一定要看醫生，但若有哭沒眼淚、喘、意識模糊、皮膚紫斑、抽筋、肢體無力症狀就要馬上就醫等。

1.幾度要吃退燒藥？

體溫沒超過39°C，通常不用急著退燒，因為適度的發燒，是免疫系統的打怪時間，甚至有研究顯示退燒藥會壓抑免疫反應，但如果孩子有慢性病、熱痙攣病史，或看起來很不舒服，記得幫助他吃藥。

2. 幾度要衝急診？

超過41°C請立刻就醫，人體通常不會自己燒破表，燒過頭可能是大事。

醫師提醒，發燒本身不會讓腦壞掉，真正要擔心的是腦炎、腦膜炎，重點是觀察孩子症狀，如果有嗜睡、抽筋、持續頭痛、嘔吐，應提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，發燒本身不會讓腦壞掉，真正要擔心的是腦炎、腦膜炎，重點是觀察孩子症狀，如果有嗜睡、抽筋、持續頭痛、嘔吐，應提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

3. 會不會燒壞腦袋？

放心，發燒本身不會讓腦壞掉，真正要擔心的是腦炎、腦膜炎，重點是觀察孩子症狀，如果有嗜睡、抽筋、持續頭痛、嘔吐，應提高警覺。

4. 吃了退燒藥沒退怎麼辦？

降個1°C也是進步，不用一次退到底，兩小時後還沒降，可以交替使用不同藥物，對症用藥最重要。

5. 發燒幾天要看醫生？

燒滿4天一定要看醫生！但只要出現這些危險徵兆就要立刻就醫：哭沒眼淚、喘、意識模糊、皮膚紫斑、抽筋、肢體無力等。

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