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健康 > 杏林動態

雲林偏鄉醫療照護！醫師、藥師親上山 看診到預防保健全人關懷

2025/04/22 14:33

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，有內科、兒科醫師及藥師、護理師在樟湖國小舊校區提供巡迴醫療服務。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，有內科、兒科醫師及藥師、護理師在樟湖國小舊校區提供巡迴醫療服務。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府攜手台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院辦理「草嶺樟湖全人照護加值計畫」，今（22）日在古坑樟湖村樟湖國小舊校區啟動，雲林縣長張麗善指出，2家醫院醫療團隊上山為村民看病外，還提供全人關懷為長輩、孩童量身打造專屬的健康管理、預防保健的全人關懷。

雲林縣衛生局長曾春美表示，縣府繼在草嶺開辦假日急診醫療站、巡迴醫療每月第1週、第2週的週二台大及成大的醫師到草嶺遊客中心及石壁受天宮看診，今（2025）年縣府編列150萬元再新增樟湖巡迴醫療點，每月第2週的週三及第4週的週二在樟湖國小舊校區看診。

曾春美說，醫師上山不只巡迴醫療看診，還針對村民狀況提供健康評估、用藥管理、心理諮商轉介、健檢、長照需求資源轉介，另針對孩童提供健康檢查、發展篩檢及疫苗接種等服務。

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，雲林縣長張麗善（左2）聽取醫療團隊介紹智慧醫療工具。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，雲林縣長張麗善（左2）聽取醫療團隊介紹智慧醫療工具。（記者黃淑莉攝）

成大斗六分院院長吳晉祥指出，根據統計資料古坑老年人口比例約有30%、扶養比約60%，顯見疾病治療及預防都很重要，縣府看到問題且支持偏鄉醫療，這次成大與台大醫療團隊上山，除看診，還提供其他預防保健、心理諮商等加值服務。

台大雲林分院罕見疾病中心主任楊豐榮表示，醫療團隊除了看病，也會用雙手幫村民發現可能的疾病，提早治療及預防，或對找到村民危險的生活習慣給予建議改變，讓村民有比較好的生活、健康識能，進而有更長且有品質的壽命。

張麗善強調，雲林醫療資源不足又不均，尤其偏遠、偏鄉地方需要醫療資源進入，針對草嶺縣府已啟動假日急診醫療站、非假日巡迴醫療，今天啟動的健康上山是針對樟湖村，且是一個全程、全人及全家式的照顧加值方案，未來也會視山區成效拓展到沿海偏鄉，守護偏鄉鄉親健康及醫療平權。

樟湖村長輩開心說，以前看病要到山下，計程車來回要5、600元，到醫院看診、拿藥、檢查要等好久，現在醫師上山不用擔心交通，且不用等，很好。

台大、成大醫療團隊也把藥局都帶上山。（記者黃淑莉攝）

台大、成大醫療團隊也把藥局都帶上山。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，看診地點在樟湖國小舊校區，環境舒適。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，看診地點在樟湖國小舊校區，環境舒適。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，兩家醫院醫療團隊上山巡迴醫療看診外，還提供健康管理、預防保健等全人照護。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府攜手台大雲林分院、成大斗六分院啟動「草嶺樟湖全人照護加值方案計畫」，兩家醫院醫療團隊上山巡迴醫療看診外，還提供健康管理、預防保健等全人照護。（記者黃淑莉攝）

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