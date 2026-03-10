5旬婦做高壓氧改善自律神經失調 找回生活步調

宜蘭一名5旬婦做高壓氧改善自律神經失調，找回生活步調。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭50歲陳小姐長期受紅斑性狼瘡所苦，免疫系統問題導致她自律神經失調，睡不好、焦慮加上皮膚潰瘍，讓她身心時常處於高壓緊張狀態，後來嘗試高壓氧治療，歷經半年療程後，不僅睡眠品質提升，原本難癒的口腔潰瘍也復原改善。

紅斑性狼瘡是全身性自體免疫疾病，典型症狀包括臉部紅斑、關節炎、發燒、疲倦、傷口難以癒合，宜蘭陳小姐有失眠、心悸、夜尿情形，需靠安眠藥才能入睡，長期下來皮膚暗沉、口腔潰瘍、情緒緊繃，身心快撐不住。

羅東博愛醫院高壓氧中心主任何春生評估後，陳小姐接受單人艙高壓氧療程，每週1到2次，半年做了40次，睡眠品質提升、夜尿次數減少、皮膚變好、四肢血液循環改善，原本難癒口腔潰瘍復原良好，健康檢查數值趨於正常，陳小姐身心不適症狀得到改善，開始下廚與健康飲食，配合高壓氧治療，找回生活步調。

何春生解釋，高壓氧是一種間斷性、高濃度而短時間的氧氣呼吸治療法，治療時將艙內壓力加壓，使病人呼吸純氧，傳統上用於治療傷口照護、潛水減壓症、一氧化碳中毒，近幾年來逐漸成為自體免疫疾病與神經系統失調的輔助治療新希望。

何春生表示，高壓氧屬於專業醫療行為，若有自體免疫疾病或神經系統問題，務必先由專科醫師評估治療可行性，採用規律完整療程，確保治療安全性與療效。

