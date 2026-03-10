限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
水肺潛水又搭機出現減壓症 新竹台大分院醫師機上救人一命
〔記者洪美秀／新竹報導〕水肺潛水後又搭機恐減壓症上身！新竹臺大分院腎臟科醫師楊為舜日前從潛水勝地帛琉返台機上，遇到1名42歲男性乘客突感肩膀與手肘劇烈疼痛，並出現斑片狀、發癢的皮膚紅疹。經詢問得知登機前數日曾從事使用壓縮氣瓶的水肺潛水，雖有依規範減壓，但後續又從事無使用氣瓶的自由潛水。楊為舜判斷，可能是第一型減壓病，隨即建議機組人員提供高濃度氧氣，才讓這名乘客症狀緩解，後續乘客也完成轉機。
楊為舜提到，減壓病是體內氣體因環境壓力快速下降而形成氣泡，引發血管阻塞或組織損傷的疾病，俗稱「潛水夫病」。減壓病的發生與氮氣在體內的溶解與排出速度相關。在深水高壓環境中，氮氣會大量溶入血液與組織；若短時間內快速減壓，氣體無法順利透過呼吸排出，便會在血管或組織中形成氣泡。症狀可從關節疼痛到神經系統受損，嚴重者可能危及生命。
請繼續往下閱讀...
減壓可分第一和第二型，第一型為輕微症狀，以倦怠、肌肉骨骼疼痛與皮膚反應為主；嚴重者為第二型，可能影響中樞神經與呼吸系統，出現頭暈、視力模糊、言語不清、無力、癱瘓或呼吸困難，甚至死亡。治療方式包含吸純氧與再加壓治療（即高壓氧），可協助體內氣泡重新溶解並排出。
新竹臺大分院提醒，水肺潛水後24小時內不應於從事自由潛水且不宜搭乘飛機或前往高海拔地區，若潛水後出現關節痛、皮膚紅疹、頭暈、噁心或呼吸不適，應盡速就醫並主動告知潛水史。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞