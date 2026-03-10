自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

男大生無套約會染梅毒 2週後「無痛潰瘍」確診二期梅毒

2026/03/10 15:25

一名19歲的男大生透過社群軟體認識網友並相約見面，在未使用保險套的情況下發生性行為，染上二期梅毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一名19歲的男大生透過社群軟體認識網友並相約見面，在未使用保險套的情況下發生性行為。約2至3週後，他發現生殖器出現不痛不癢的潰瘍（硬性下疳），以為只是皮膚問題而未就醫；怎料又過了一個月後雖自行消失，卻又出現手掌與腳底紅疹、輕微發燒與喉嚨痛，就醫檢查才確診第二期梅毒。醫師提醒，國內梅毒疫情有上升趨勢，尤其15至24歲年輕族群病例逐年增加，民眾應提高警覺並做好防護。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，2025年新增愛滋病毒感染879例、淋病6417例，較2024年分別下降12%與16%；但梅毒病例仍持續增加，2025年全國新增梅毒9935例，較2024年的9737例增加約2%。主要感染族群仍以25至34歲為主，但15至24歲年輕族群新增1892例，較2024年1754例增加約8%，呈現逐年上升趨勢。此外，M痘自2023年納入法定傳染病監測以來，已累計確診521例，2026年也新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病感染風險仍需持續關注。

梅毒各期症狀。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青表示，梅毒、愛滋病毒感染與淋病等性傳染病，主要透過未戴保險套的性行為傳播，也常見同時感染多種性病的情況。他指出，梅毒的病程變化多，且部分階段可能沒有明顯症狀，容易讓感染者誤以為已經痊癒，所以較其他性病難發現，也是其病例數呈上升趨勢的原因。

林詠青表示，感染梅毒後約10至90天（平均約3週）會出現第一期症狀，常見為生殖器出現不痛不癢的潰瘍（硬性下疳）或局部淋巴腺腫大，也可能發生在身體其他部位。由於潰瘍通常不痛且可能在數週內自行癒合，不少人誤以為只是小傷口而未就醫，但病灶中其實含有大量病原體，傳染力極高。

若未及時治療，約4至10週後可能進入第二期梅毒，病原體透過血液擴散至全身。此時常見症狀包括手掌、腳底或身體其他部位出現皮疹，也可能伴隨發燒、頭痛或喉嚨痛，部分患者甚至可能出現神經系統症狀，如頭痛或嘔吐。醫師提醒，這些症狀有時會自行消退，容易讓患者誤以為病情好轉。

林詠青指出，若仍未治療，疾病可能進入潛伏期，雖然沒有明顯症狀，但早期仍具有傳染力；若持續惡化，感染約3至7年後可能發展為第三期梅毒，造成皮膚或器官出現梅毒腫，甚至引發心血管發炎或神經性梅毒，導致神經功能受損、失明或失聰，嚴重時甚至可能危及生命。

林詠青提醒，預防性傳染病最重要的是安全性行為，包括正確使用保險套，並建議有性行為者定期接受篩檢，特別是有多重性伴侶或伴侶健康狀況不明者，可每3至6個月進行一次檢查。

若發生不安全性行為，也可在72小時內經醫師評估後接受暴露後預防投藥（PEP），可降低感染愛滋病毒與梅毒的風險。此外，一旦出現可疑症狀應盡快就醫，治療期間避免性行為，並與性伴侶一同接受檢查與治療，以免出現反覆感染的「乒乓感染」。他解釋，乒乓感染是指性伴侶間因一方治癒後，又被另一方未治療的病菌來回傳染，導致疾病在2人之間像打乒乓球一樣反覆發生。

林詠青強調，梅毒在早期發現、及早治療的情況下，多數可透過抗生素治療控制，但若延誤治療，可能造成不可逆的器官損傷，因此民眾仍應提高警覺。

