自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓標準愈降愈低？ 醫揭「賣藥陰謀論」真相

2026/03/10 14:27

血壓標準愈降愈低，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任揭露，有些網紅醫竟灌輸民眾，這是藥商陰謀論，實在不可取；圖為情境照。（圖取自freepik）

血壓標準愈降愈低，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任揭露，有些網紅醫竟灌輸民眾，這是藥商陰謀論，實在不可取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓標準越變越低，有人懷疑是不是藥商想要賺錢的陰謀？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，大多數降血壓藥專利早就過期了，其實，一顆健保價比一顆糖果還便宜。「你堅持不降血壓的後果，恐不堪回首」。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，不想吃藥的人最常搬出這套說詞：「1980年代的時候，高血壓的標準是160，現在2020年代，標準竟然被降到了130！為什麼標準越變越低？這根本就是藥廠為了要賣更多降血壓藥、為了賺錢搞出來的陰謀啦！」

林軒任表示，還有一些網紅中醫師為了要搏流量，短影音裡頭敘述的論點就是這樣，認為健康的標竿跟一切的一切都是那些藥廠想要賺錢，所以逼迫健康單位將標準放低，讓原本健康的人就全都被「判定」成病人，然後乖乖掏錢買藥吃。

醫師在臨床上最常開的降血壓藥（像是脈優 Amlodipine、可得安穩 Diovan），林軒任指出，這些藥物的專利早就過期十幾、廿年了，一旦專利過期，任何合格的藥廠都可以生產「學名藥」。在台灣，一顆常見的降血壓藥，健保給付的價格可能只有1塊到5塊不等。

林軒任剖析，若順著這種「陰謀論」再探究下去，如果藥廠真的唯利是圖，他們最希望看到的局面，是大家都不吃藥，維持在「高」血壓，然後中風、心肌梗塞，或者是腎臟壞掉。因為這樣他們才賺更多。以下是這些重大疾病可能要花的花費：

●心肌梗塞：裝一支心臟塗藥支架，動輒要價數萬元。

●腦中風：中風後的黃金救援，使用血栓溶解劑、緊急開顱手術、加上後續長達數年的復健、長照費用，這是百萬級別的產業鏈。

●腎臟衰竭：長期高血壓會破壞腎臟微血管，最終導致洗腎。一台洗腎機、每週3次的透析治療，那才是真正的無底洞。

林軒任認為，高血壓標準的降低，不是商業資本的收割，而是人類對抗心血管疾病的一大勝利。下次再看到短影音裡有人高談闊論「標準變低是為了賣藥」時，你可以會心一笑，因為你知道，真實的科學數據，比為了流量而製造的陰謀論，要有力量得多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中