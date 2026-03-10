健康網》高血壓標準愈降愈低？ 醫揭「賣藥陰謀論」真相

血壓標準愈降愈低，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任揭露，有些網紅醫竟灌輸民眾，這是藥商陰謀論，實在不可取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓標準越變越低，有人懷疑是不是藥商想要賺錢的陰謀？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，大多數降血壓藥專利早就過期了，其實，一顆健保價比一顆糖果還便宜。「你堅持不降血壓的後果，恐不堪回首」。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，不想吃藥的人最常搬出這套說詞：「1980年代的時候，高血壓的標準是160，現在2020年代，標準竟然被降到了130！為什麼標準越變越低？這根本就是藥廠為了要賣更多降血壓藥、為了賺錢搞出來的陰謀啦！」

林軒任表示，還有一些網紅中醫師為了要搏流量，短影音裡頭敘述的論點就是這樣，認為健康的標竿跟一切的一切都是那些藥廠想要賺錢，所以逼迫健康單位將標準放低，讓原本健康的人就全都被「判定」成病人，然後乖乖掏錢買藥吃。

醫師在臨床上最常開的降血壓藥（像是脈優 Amlodipine、可得安穩 Diovan），林軒任指出，這些藥物的專利早就過期十幾、廿年了，一旦專利過期，任何合格的藥廠都可以生產「學名藥」。在台灣，一顆常見的降血壓藥，健保給付的價格可能只有1塊到5塊不等。

林軒任剖析，若順著這種「陰謀論」再探究下去，如果藥廠真的唯利是圖，他們最希望看到的局面，是大家都不吃藥，維持在「高」血壓，然後中風、心肌梗塞，或者是腎臟壞掉。因為這樣他們才賺更多。以下是這些重大疾病可能要花的花費：

●心肌梗塞：裝一支心臟塗藥支架，動輒要價數萬元。

●腦中風：中風後的黃金救援，使用血栓溶解劑、緊急開顱手術、加上後續長達數年的復健、長照費用，這是百萬級別的產業鏈。

●腎臟衰竭：長期高血壓會破壞腎臟微血管，最終導致洗腎。一台洗腎機、每週3次的透析治療，那才是真正的無底洞。

林軒任認為，高血壓標準的降低，不是商業資本的收割，而是人類對抗心血管疾病的一大勝利。下次再看到短影音裡有人高談闊論「標準變低是為了賣藥」時，你可以會心一笑，因為你知道，真實的科學數據，比為了流量而製造的陰謀論，要有力量得多。

