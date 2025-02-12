健康網》歡樂過元宵小心吃湯圓嗆到 醫談自救法

湯圓美味，若吞嚥不慎恐造成嗆咳甚至危及生命。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日為元宵節，是吃湯圓的日子。然過去曾發生過吃湯圓不慎遭嗆到的意外。醫師提醒，年長者若有服用多種藥物或是吞嚥時間超過5秒者須要當心，同時提出意外發生的自救方法。

台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇說明，一般人多數能順利吞嚥，是仰賴會厭軟骨適時蓋住氣管，幫助食物下食道；反之會厭軟骨蓋上時機不對，就會嗆咳甚或噎住。

請繼續往下閱讀...

雖所有年齡的人，都可能噎到，然年紀較大的長輩中，有兩類人需小心：一是服用多種藥物，味覺可能發生變化，食不知味；二是用餐時若注意到吞嚥超過5秒，代表吞嚥功能退化，需要請語言治療師協助。

若感覺自己有嗆到的感覺，呼吸不順暢，可先自行雙手合十，壓胸骨下窩處。若有旁人在可進行哈姆立克法。哈姆立克法方式為施救者先站在病患後方，然後環抱其腰，摸胸骨和肋骨的接合處（中央橫膈膜），再將一手握拳，另一手則放在拳頭上並緊握，對準病患橫膈膜處壓，來刺激橫膈膜，來增加胸腔裡面的壓力，慢慢咳出來。

最後姜冠宇提醒，較大的湯圓不可直接吞下，黏稠食品若造成嗆咳更難處理，提醒大眾務必要嚼爛才吞下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法