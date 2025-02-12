健康網》21種「藥食同源」植物抗失眠！ 酸棗仁、蓮子上榜

中醫師表示，臨床常用來治療失眠的酸棗仁價格飆漲。提醒民眾，應依照不同體質選用最適合的藥材，而不是一味挑選最貴的；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球約有16.4%到25.0%的人有睡眠問題，失眠已成為現代慢性流行病。風澤中醫診所副院長郭懿潔分享21種「藥食同源」植物，兼具營養及藥用價值，有助改善失眠，除了常見的酸棗仁，如人參、靈芝、蓮子、肉桂、百合、紫蘇、杏仁、薑黃等都上榜。不過每個人體質與症狀不同，若失眠情形嚴重，建議仍要尋求醫師評估。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」表示，失眠表現為難以入睡、難以維持睡眠，或者睡眠品質不佳，進而導致白天功能受損，例如疲勞、注意力不集中、情緒不穩等。中醫認為，失眠可能與體內臟腑失調有關。因此，可以根據不同的體質和症狀，選擇具有特定功效的藥食同源植物，通過調整體內的陰陽平衡和氣血運行，來達到改善睡眠的目的。

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她進一步解釋，這些藥食同源的植物，可通過調節腦內神經傳導物質的水平來改善睡眠。例如：GABA有助於降低腦部興奮性，促進睡眠；血清素參與調節睡眠、情緒和食慾；褪黑激素，調節生理時鐘的重要荷爾蒙；多巴胺和正腎上腺素則能避免過度興奮。

中醫師說，失眠可以根據不同的體質和症狀，選擇具有特定功效的藥食同源植物，例如「心腎不交型」出現手腳心熱、入睡盜汗、口乾、腰痠，可服用食材如蓮子。（資料照）

根據不同體質、症狀 選擇特定食材

●肝鬱化火型：壓力大，焦躁易怒、情緒不穩，口氣重可以服用夏枯草、天麻。

●心氣不足型：心悸胸悶、心慌、面色蒼白、少氣懶言，可服用人參、靈芝。

●心腎不交型：手腳心熱、入睡盜汗、口乾、腰痠，可服用蓮子、五味子、肉桂、遠志。

●心脾兩虛型：頭暈心悸、腸胃脹氣、納差大便不成形，可服用茯苓、酸棗仁、刺五加、黃精。

●心火亢盛型：煩躁易怒、口乾口破、小便短赤尿黃，可服用百合、荷葉、麥門冬。

中醫師提到，「心火亢盛型」失眠，容易有煩躁易怒、口乾口破、小便短赤尿黃，可服用食材如百合；示意圖。（資料照）

●胃氣不合型：胃酸噯氣、噁心想吐或胃痛、影響睡眠，可服用紫蘇。

●瘀血內阻型：唇舌紫暗、末梢冰冷、局部痛點、黑眼圈，可服用杏仁、紅景天、薑黃、三七、絞股藍。

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