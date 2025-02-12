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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南8480劑公費流感疫苗 將於各區衛生所開打

2025/02/12 16:44

市長黃偉哲表示，台南獲分配8480劑公費流感疫苗，衛生局預計下週視狀況陸續在各衛生所開打。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲表示，台南獲分配8480劑公費流感疫苗，衛生局預計下週視狀況陸續在各衛生所開打。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急採購10萬5千劑公費疫苗，市長黃偉哲今（12）日表示，台南市獲分配8480劑公費疫苗，衛生局預計下週視狀況陸續在各衛生所開打。

衛生局長李翠鳳說明，台南市依人口比例可獲分配8480劑公費流感疫苗，以65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、職、五專三年級學生等，11類高風險族群施打為主，預計將集中分配在37區衛生所提供接種，會盡快公布相關規畫。

李翠鳳也強調，該批公費疫苗數量不多，且接種者需先經過資格審核，因此不會開放在網路平台上預約，目前會統計各區符合接種資格的人口比例，並依照名冊進行疫苗劑量分配，平均各區衛生所會分配100劑左右，人口數較多的衛生所，疫苗劑量相對會增加些。

李翠鳳特別提到，近期天氣依舊寒冷，對於流感病毒仍不可輕忽，除了65歲以上的年長者務必接種之外，本季有1名未滿10歲孩童因流感重症死亡，鼓勵家長可帶孩童前往接種疫苗。

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