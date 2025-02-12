9旬翁呼吸道感染 醫建議在家醫療免交通奔波之苦

成大醫院一般內科醫師王竣令。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕90多歲楊阿公過去曾因肺炎住院近2個月，近期又出現呼吸道感染症狀，阿公與家屬都希望在家中接受治療，環境較熟悉、也減少交通路程的奔波疲憊。成大醫院居家團隊到宅評估、做相關檢測，安排到阿公家中提供靜脈注射抗生素，和高頻擴胸震動系統的拍痰背心。阿公在家療養病情逐漸穩定，他與家屬都很滿意，反映居家在宅醫療的可行性與便利。

成大醫院內科部醫師王竣令表示，居家醫療在宅急症的推展，讓患者和家屬不必舟車勞頓往返醫院與住家，也能獲得專業照護，不僅減輕患者和家屬的負擔，也能改善他們的生活品質。

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1位許女士曾長期往返成大醫院、陪伴母親就醫，深知醫療過程之辛勞和居家服務的重要性。其母過世後，許女感念成大醫院團隊的積極照護，特別斥資捐贈移動型X光機及掌上型血氣生化分析儀，為成醫居家醫療作業增添便利性。

新型居家醫療設備的開發和設置，有效輔助醫療團隊更快速為患者提供診斷與治療。王竣令說明，移動型X光機輕巧、便於攜帶，容易在居家環境使用，具備低輻射成像功能，適合需要肺部檢查的患者；而攜帶型床邊檢測儀器則可輔助即時提供生化數值變化，提升診斷效率與準確性。

王竣令說，居家醫療的推展不僅能減輕患者負擔，更能提升他們生活品質。然而居家在宅急症醫療才正起步，仍有許多挑戰需要克服，例如：居家急症診療的病症範圍限制、醫護人力資源調配及運用，及保險制度的搭配等，需要各界一起參與改善。也期盼更多科技產業共同協助，研發適合居家應用的醫療設備，擴大居家醫療的普及範圍。

九十多歲楊阿公出現呼吸道感症狀，成大醫護專業評估，讓他在宅居家治療，不必往返醫院承受交通奔波之苦。（成大醫院提供）

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