自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

9旬翁呼吸道感染 醫建議在家醫療免交通奔波之苦

2025/02/12 16:21

成大醫院一般內科醫師王竣令。（成大醫院提供）

成大醫院一般內科醫師王竣令。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕90多歲楊阿公過去曾因肺炎住院近2個月，近期又出現呼吸道感染症狀，阿公與家屬都希望在家中接受治療，環境較熟悉、也減少交通路程的奔波疲憊。成大醫院居家團隊到宅評估、做相關檢測，安排到阿公家中提供靜脈注射抗生素，和高頻擴胸震動系統的拍痰背心。阿公在家療養病情逐漸穩定，他與家屬都很滿意，反映居家在宅醫療的可行性與便利。

成大醫院內科部醫師王竣令表示，居家醫療在宅急症的推展，讓患者和家屬不必舟車勞頓往返醫院與住家，也能獲得專業照護，不僅減輕患者和家屬的負擔，也能改善他們的生活品質。

1位許女士曾長期往返成大醫院、陪伴母親就醫，深知醫療過程之辛勞和居家服務的重要性。其母過世後，許女感念成大醫院團隊的積極照護，特別斥資捐贈移動型X光機及掌上型血氣生化分析儀，為成醫居家醫療作業增添便利性。

新型居家醫療設備的開發和設置，有效輔助醫療團隊更快速為患者提供診斷與治療。王竣令說明，移動型X光機輕巧、便於攜帶，容易在居家環境使用，具備低輻射成像功能，適合需要肺部檢查的患者；而攜帶型床邊檢測儀器則可輔助即時提供生化數值變化，提升診斷效率與準確性。

王竣令說，居家醫療的推展不僅能減輕患者負擔，更能提升他們生活品質。然而居家在宅急症醫療才正起步，仍有許多挑戰需要克服，例如：居家急症診療的病症範圍限制、醫護人力資源調配及運用，及保險制度的搭配等，需要各界一起參與改善。也期盼更多科技產業共同協助，研發適合居家應用的醫療設備，擴大居家醫療的普及範圍。

九十多歲楊阿公出現呼吸道感症狀，成大醫護專業評估，讓他在宅居家治療，不必往返醫院承受交通奔波之苦。（成大醫院提供）

九十多歲楊阿公出現呼吸道感症狀，成大醫護專業評估，讓他在宅居家治療，不必往返醫院承受交通奔波之苦。（成大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中