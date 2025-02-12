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健康網》口腔衰弱增加失智、肌少症風險 牙醫教6指標評估

2025/02/12 16:46

牙醫師指出，牙菌斑、牙結石堆積，會影響口腔健康，如果長輩因為牙齒缺失或活動假牙不穩定，而減少刷牙與口腔清潔的次數，可能加速口腔衰弱；情境照。（圖取自freepik）

牙醫師指出，牙菌斑、牙結石堆積，會影響口腔健康，如果長輩因為牙齒缺失或活動假牙不穩定，而減少刷牙與口腔清潔的次數，可能加速口腔衰弱；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增長，身體的機能也會逐漸退化，而「口腔衰弱」是老化過程中常見的現象之一。良品牙醫診所牙醫師葉昭孝指出，口腔衰弱可能增加跌倒、肌少症、認知功能異常等風險。有6項指標可以幫助判斷，包含咀嚼能力是否下降、咬合力是否下降、舌壓是否降低、唾液腺分泌是否減少、吞嚥功能是否下降、是否有良好口腔衛生。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文分享，他經常在診間遇到長者因口腔問題而影響飲食、說話甚至心理健康，那麼，要如何知道家中長輩是否正面臨口腔衰弱？他分享以下常見評估指標，提供民眾參考：

●咀嚼能力是否下降：只吃軟質食物，甚至排斥吃肉、蔬菜等需要較多咀嚼的食物，可能是因為牙齒缺失或牙周健康不佳，以至於無法有效咀嚼 。
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●咬合力是否下降：牙齒數量減少、鬆動或假牙不密合，都可能導致咬合力降低，影響進食效率，如果養成單側咀嚼的習慣，還會增加口腔與顳顎關節的負擔。
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●舌壓是否降低：舌頭的肌力對於吞嚥、發音、控制食物都很重要，如果 舌頭變得無力 ，可能會讓吃飯變得困難，甚至影響說話的清晰度。
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●唾液腺分泌是否減少：唾液能幫助消化、潤滑食物，也具有保護口腔黏膜的作用，而唾液減少會造成口乾、嘴巴黏膩，或是吞嚥困難等問題，因此長輩如果常有口渴的狀況，可能需要進一步評估唾液腺功能。
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●吞嚥功能是否下降：吞嚥困難容易讓長輩進食時嗆咳，甚至增加吸入性肺炎的風險，如果發現長輩進食時間變長、容易卡喉嚨，就建議尋求專業評估。

●是否有良好的口腔衛生：牙菌斑、牙結石堆積，會影響口腔健康，如果長輩因為牙齒缺失或活動假牙不穩定，而減少刷牙與口腔清潔的次數，可能加速口腔衰弱。

葉昭孝說，口腔衰弱並不是無法改善的問題，透過適當的贗復治療，如「All-on-X」、「植牙或活動假牙」重建，以及定期的假牙檢查和調整，都能有效提升長輩的口腔功能，讓他們在飲食和生活上都擁有更好的品質。

口腔衰弱可能增加跌倒、肌少症、認知功能異常等風險，不可不慎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

口腔衰弱可能增加跌倒、肌少症、認知功能異常等風險，不可不慎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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