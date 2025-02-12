公費流感疫苗增購10萬劑 2月14日驗收20日開打

疾管署表示近期將驗收增購的10萬支疫苗，20日如期開打。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S不幸因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮，行政院緊急同意衛福部增購10萬劑公費流感疫苗。招標結果出爐，最後由台灣東洋藥品以1270萬5000元得標。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，預定2月14日辦理疫苗驗收作業，17日配送至各衛生局，再於20日開放接種。

曾淑慧說明，此次含國防部軍醫局委託代購的5000劑，共計採購10.5萬劑，台灣東洋藥品供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上兒童、青少年及成人，預定2月14日辦理10萬劑公費增購疫苗驗收作業，後續將按各地方衛生局先前提報的計畫實施對象需求量比例分配，預計17日配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規劃的接種地點。

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台灣東洋藥品指出，由於近期國內公費流感疫苗需求湧現，CSL seqirus國際疫苗大廠同意與台灣東洋攜手合作，將部分「細胞型流感疫苗」以公益無償方式轉予台灣東洋，用意是希望滿足國人對公費疫苗的緊急需求外，也減少政府財務壓力並間接降低對新年度公費流感疫苗疫採購預算的影響。在CSL seqirus與台灣東洋合作下，通過審核並取得「緊急增購流感疫苗」標案，後續將配合政府施政如期提交所需的公費流感疫苗。

曾淑慧說明，今（12日）邀集衛生局召開聯繫會議，說明增購疫苗配送規劃及實施對象等，請衛生局依分配量和配送時程規劃安排轄區接種作業，並請衛生局能配合於2月18日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

增購疫苗適用的11類對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署副署長曾淑慧表示，增購的公費流感疫苗預定2月14日驗收，17日配送至各衛生局，再於20日開放接種。（疾管署提供）

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