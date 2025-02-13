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健康網》少鹽降血壓、遠離中風！ 研究：愛吃鹹改選「這款」

2025/02/13 12:58

醫師認為，如果習慣吃鹹的人，把普通鹽換成低鈉鹽，可稍微降低對健康的危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師認為，如果習慣吃鹹的人，把普通鹽換成低鈉鹽，可稍微降低對健康的危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鹽分是料理不可少的調味料之一，但太過重鹹恐不利於身體健康。​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述國外研究指出，鹽分攝取與血壓、中風復發息息相關，若要吃鹹時，建議改選低鈉鹽，以減少鹽分攝取，降低血壓、中風復發機率。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1篇2025年2月刊登於《美國醫學會雜誌-心臟科》（JAMA Cardiology）研究，此項隨機對照試驗於中國進行，共納入15249名中風患者，平均年齡64.1歲），參與者被隨機分配使用鹽替代品（低鈉鹽，由75%的氯化鈉和25%的氯化鉀組成）或普通鹽。期間追蹤5年多，觀察中風是否復發。

結果發現，2組在追蹤時間中位數61.2個月內，收縮壓平均差異為-2.05毫米汞柱，共記錄了2735起復發性中風事件（691起致命、2044起非致命），以及3242起死亡事件，並得出，相比於與一般鹽組，低鈉鹽組的中風復發率明顯較低，且出血性中風相對風險降低幅度更顯著，甚至死亡率也顯著降低，至於高血鉀則無顯著差異。

醫師指出，減少鹽分攝取有助於降低血壓，這已是確立的醫學共識；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，減少鹽分攝取有助於降低血壓，這已是確立的醫學共識；示意圖。（圖取自photoAC）

​蔡明劼更引述另1篇2021年的《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）研究，該隨機對照試驗在中國的600個農村中進行，共有20,995人參加試驗，參與者平均年齡為65.4歲，平均追蹤時間為4.74年。其中參與者有中風病史，或60歲以上且有高血壓。這些農村以1:1的比例隨機分配至2組，干預組使用鹽替代品（低鈉鹽），對照組則繼續使用普通鹽。

​研究顯示，使用低鈉鹽者中風發生率低於使用普通鹽的患者，且重大不良心血管事件較低、死亡率也較低。至於使用低鈉鹽後，因高血鉀引起的嚴重不良事件發生率，與使用普通鹽沒有顯著差異。

​從以上研究結果來看，蔡明劼總結，減少鹽分攝取有助於降低血壓，這已是確立的醫學共識。但如果習慣吃鹹的人，把普通鹽換成低鈉鹽，看起來會是一種降低傷害的方法。

研究表示，鹽分攝取與血壓、中風有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究表示，鹽分攝取與血壓、中風有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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