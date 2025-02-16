健康網》過了元宵還想吃湯圓？ 鮮肉熱量最低 「它」最高

營養師指出，在5款常見湯圓中，鮮肉湯圓熱量最低；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕元宵剛過，冰箱湯圓還有庫存，因此想在晚餐後來碗湯圓當飯後甜點？營養師張語希指出，不論是甜湯圓還是鹹湯圓熱量皆不可小覷，僅僅4顆湯圓就相同於吃進1碗白飯，因此要記得主食交替吃，其中常見5款湯圓中，芝麻熱量最高、鮮肉湯圓最低，記得控制好食用份量，以免熱量超標。

4顆湯圓熱量=1碗白飯

張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發文分享，湯圓熱量高，光吃4顆湯圓，就相同於吃進1碗白飯（280大卡），因此藉此整理5種常見口味的湯圓熱量。

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以1份5顆湯圓熱量為例，熱量由高至低依序為：芝麻湯圓389大卡、花生湯圓366大卡、焦糖布丁湯圓312大卡、流沙湯圓294大卡、鮮肉湯圓288大卡。

營養師表示，芝麻湯圓熱量高，僅吃5顆就吃進389大卡；示意圖。（資料照）

掌握4秘訣 吃得更健康

●主食交替吃：吃湯圓的時候，記得減少白飯或其他主食的攝取，避免熱量超標。

●避免配甜湯：湯頭建議選擇清淡、無糖的湯品，減輕身體負擔。

●放慢速度吃：湯圓外皮多由糯米製成，容易引起脹氣，記得細嚼慢嚥，避免噎住或消化不良。

●份量要控制：腸胃功能較弱的人，記得控制湯圓的份量，適量享用避免腸胃不適。

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