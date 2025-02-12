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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

脂肪肝是B肝護符？台大：B肝合併症影響死亡率 研究新方向

2025/02/12 12:48

台大醫院內科部醫師黃上秦、肝炎研究中心主任劉俊人、副院長高嘉宏、內科部醫師劉振驊、內科部醫師蘇東弘（左至右）發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院內科部醫師黃上秦、肝炎研究中心主任劉俊人、副院長高嘉宏、內科部醫師劉振驊、內科部醫師蘇東弘（左至右）發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院最新研究發現讓人意想不到的現象，B型肝炎患者若僅有單純脂肪肝，死亡風險竟比沒有脂肪肝的患者降低一半！不過醫師強調，B型肝炎合併脂肪肝的患者中，有超過9成並非單純脂肪肝，而是伴有其他代謝異常；因此不建議刻意營造脂肪肝來降低死亡率，但可進一步研究機轉，提供未來藥物研發等治療方向。

台大醫院內科部醫師蘇東弘指出，B型肝炎影響全球超過3億人，是肝硬化與肝癌的主因，台灣目前約有170萬至200萬名B肝帶原者，隨著糖尿病、高血壓、肥胖等代謝異常越來越普遍，台大醫院肝炎研究團隊投入探討代謝異常和脂肪肝對B肝病人的長期影響，並針對逾萬名B肝患者進行長達15年的追蹤分析。

蘇東弘說，結果發現，如果患者合併代謝症候群，如糖尿病、高血壓、肥胖等，死亡風險將大幅增加，甚至飆升至2倍以上，尤其「糖尿病」影響最大，若血糖控制不良，肝病死亡風險增加4倍。然而，研究也意外發現，僅有「單純脂肪肝」但未合併其他代謝異常的B肝患者，死亡風險卻減少約五成。

台大醫院內科部醫師黃上秦進一步說明，脂肪肝可能抑制B型肝炎病毒活性，減少病毒複製並提升清除率，進而降低肝癌和肝硬化的風險，此外，輕度脂肪肝患者較少出現肌少症，而肌少症是預後不良的指標。然而，若合併代謝異常，死亡率反而上升，真正有助存活的是脂肪肝輕微且無代謝症候群的患者，但這類人極為少見。

黃上秦強調，解讀脂肪肝與B型肝炎的關聯時要特別小心，因為有9成的B型肝炎合併脂肪肝患者，同時伴隨代謝症候群，且要精準達到輕微脂肪肝的狀態極為困難，無法要求病人「有脂肪肝但不變胖」，這在人為操作上幾乎不可能。不過，透過相關研究，有望深入了解脂肪抑制B型肝炎病毒的機轉，由於B型肝炎目前尚無解藥，若能證實脂肪的抑制效果，或許可作為未來治療的方向。

台大醫院今（12日）發表最新研究成果，除B型肝炎外，劉振驊教授團隊發現C型肝炎患者即使清除病毒，若合併代謝異常脂肪肝，肝癌風險仍顯著增加，這兩項突破性研究近日刊登於國際頂尖期刊《肝病學雜誌》（Journal of Hepatology）。

台大醫院副院長高嘉宏也指出，對未感染B型肝炎的人而言，脂肪肝與胰島素阻抗相關，易引發糖尿病、高血壓等健康問題，對身體有害，此外C型肝炎研究也顯示，脂肪堆積對肝臟健康不利，需釐清脂肪肝對不同人群的影響，避免誤解相關風險。

台大醫院最新研究發現，B型肝炎患者若僅有單純脂肪肝，死亡風險反而減少一半，但醫師也強調，有超過9成患者合併代謝異常，反而增加死亡風險。（台大醫院提供）

台大醫院最新研究發現，B型肝炎患者若僅有單純脂肪肝，死亡風險反而減少一半，但醫師也強調，有超過9成患者合併代謝異常，反而增加死亡風險。（台大醫院提供）

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