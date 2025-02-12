5歲童染「諾羅」全家團滅 醫籲嚴防開學群聚感染

陳傑賀醫師提醒，近日開學，校園有可能是下一個「諾羅病毒」群聚感染的熱點，小朋友若出現持續腹瀉、嘔吐應立即就醫。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕5歲男童小宇（化名）近日因持續嘔吐、腹瀉及發燒掛急診，並收治住院，沒想到隔天父母和妹妹也都掛病號，檢驗後確診為「諾羅病毒」感染，無奈自嘲「全家被團滅了」；因近期幼兒園、學校群聚感染案例明顯增加，病毒傳染力極強，醫師呼籲務必落實手部衛生與環境消毒，避免疫情擴散。

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳傑賀表示，諾羅病毒腸胃炎好發於冬季，且傳染力強，成人及小孩皆可能被感染，只要接觸到受污染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能被感染，最近適逢春節，有不少幼童與家人團圓聚餐後，出現急性嘔吐、水瀉及低度發燒等症狀，甚至全家都感染的狀況。

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陳傑賀指出，諾羅病毒的潛伏期短，約12至48小時，且僅需極少量病毒即可致病，甚至還能在環境中存活數天，有些患者嘔吐後48小時內仍具傳染力，因此都會告知務必居家隔離至症狀解除後48小時，才算度過危險期，以「小宇」為例，才過了1天，父母及妹妹都出現同樣症狀。

陳傑賀表示，諾羅病毒腸胃炎屬自限性疾病，目前沒有治療的抗病毒特效藥，也沒有疫苗能預防，多數患者2至3天可自行康復，但幼兒因免疫力較弱，易出現反覆發燒、嘔吐、食慾不振，甚至脫水危機，臨床治療以補充水分及電解質為主，成人家長則可給予少量多次口服電解質液，若情況嚴重至無法進食者，則須以靜脈注射點滴進行輸液治療，治療期間需避免幼童食用油膩或刺激性食物，導致腹瀉症狀加劇。

陳傑賀建議，若家中幼童感染諾羅病毒，家人處理嘔吐物或排泄物後，務必再以1比10比例的稀釋漂白水徹底清潔，雙手需用肥皂與清水搓洗至少20秒（酒精消毒效果有限），以免重複感染。此外也要避免食用未煮熟海鮮，尤其是生蠔等貝類，生熟食刀具、砧板也需分開，避免交叉污染。

陳傑賀提醒，考量近日幼兒園、中小學都已經開始上課，疫情蠢蠢欲動，校園有可能是下一個群聚感染的熱點，家長務必觀察子女活動狀況，若出現持續腹瀉、嘔吐或無法進食等嚴重症狀，應立即就醫，以免演變成重症導致病情更加棘手。

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