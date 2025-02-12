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健康 > 杏林動態

桃園市立醫院落腳八德霄裡公園 最快2033年底營運

2025/02/12 10:59

桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園；資料照。（記者謝武雄攝）

桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園；資料照。（記者謝武雄攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是6都中唯一沒有市立醫院的城市，在爭取成立第3個次醫療區後，市長張善政今（12）日於市政會議宣布，桃園市立醫院確定落腳八德區霄裡公園，可服務八德、中壢、大溪、復興等區約90萬市民。計畫投資91.4億元興建，以區域醫院並朝準醫學中心為目標，並採BOT民間興建、營運模式，最快在2033年底開始營運，未來也將擴大建立2個分院，「市立醫院算是邁出漫長程序的第1步」。

桃園市人口已超過233萬人，但醫療量能不足且區域不均，中大醫院、清大附設桃園醫院等大型醫院設置案都卡關，地方爭取興建市立醫院已久，張善政表示，桃園市原本僅有南、北2個次醫療區，床位已經額滿，沒有多餘配額設置新的醫院。春節後，衛福部已正式公告桃園市成立第3個次醫療區，取名「平德」代表平鎮、八德，因此有足夠的床位配額釋出，而市府去年即委託顧問公司，在桃園尋找適當地點，最終從19個地點中擇址八德區霄裡公園。

張善政表示，八德霄裡公園出線的原因，主要考量包括土地取得是否便利、周邊人口數、交通是否便利、周邊醫療需求等，霄裡公園雖然位在八德區，但位處南、北桃園交界位置，可服務中壢、平鎮、大溪、復興等多個行政區高達90萬市民，也鄰近未來捷運綠線G29站、周邊有多條路幅寬闊的主要道路，且八德區目前沒有任何醫院設置。

張善政表示，粗估市立醫院將投資金額將達91.4億元，定位將以區域醫院、準醫學中心標準來建設，預計設立急性一般病床499床、特殊及專科病床約150床，以及桃園市目前非常欠缺的24小時兒科急診，並設立特色醫學中心、綜合式長照機構，強調「醫養合一、智慧照護」，擴大服務老年及婦幼族群。

張善政表示，市立醫院將採BOT模式，在期程上除了都市計畫變更、衛生局及衛福部審查，也將啟動招商，這樣的模式在其他5都有成功先例，BOT是民間興建、營運，必要時市府給予財務幫助，若一切程序順利，市立醫院最快2033年底可以開始營運，除了市立醫院總院，未來希望能夠建立至少2個分院，平衡區域間醫療資源。

市長張善政12日於市政會議宣布，桃園市立醫院確定落腳八德區霄裡公園，可服務八德、中壢、大溪、復興等區約90萬市民。（記者鄭淑婷攝）

市長張善政12日於市政會議宣布，桃園市立醫院確定落腳八德區霄裡公園，可服務八德、中壢、大溪、復興等區約90萬市民。（記者鄭淑婷攝）

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