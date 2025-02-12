7旬翁GG腫5倍大！下腹驚人腫大 擠出2小罐養樂多的膿

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒，糖尿病患者飲食要控制。患者非當事人。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名曾經中風的70歲老翁，罹患糖尿病，平時飲食、血糖控制的非常差，下部腹部長膿瘡，陰莖跟陰囊腫5倍大，清創手術清出200C.C.的膿，經過治療才逐漸恢復正常。大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，「真的嚇一跳，200C.C.的膿幾乎是2罐小瓶養樂多的容量。」

老翁日前因在家中突然暈眩，多天臥床起不來，全身不適，家人叫救護車送他到醫院，抽血檢查糖化血色素飆高至15.6，是正常值的2.5倍，發炎指數也飆破正常值近10倍，醫師發現患者因傷口感染，驚覺患者下部腹部長膿瘡，生殖器腫5倍大。

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黃品叡表示，患者住院時，一開始以為是中風的後遺症，引起身體不舒服；但是詳細檢查時發現，患者生殖器居然腫大近5倍，連陰囊也腫大，幾乎整個下腹部皆腫大，由於患者自我照護能力很差，自己、家人都沒發現。

黃品叡說，患者罹患糖尿病，也曾經中風，平時需要家人照顧，但是卻沒遵照醫囑飲食、吃藥，導致血糖失控。這次因下腹部有破皮外傷，遭受到細菌感染，導致傷口化膿，自己皆沒有感覺，等到膿瘡愈來愈腫，連生殖器都跟著腫大，家人才驚覺嚴重性。

黃品叡指出，糖尿病患者因末梢血液循環不良、免疫力低下，若有傷口，常出現廣告中「阿嬤，妳怎麼沒感覺」的狀況。因此，更容易發生傷口感染，如果一開始就發現，使用抗生素治療便可以，但是，如果愈拖愈久，病情就會更嚴重，最嚴重恐會出現敗血症，甚至死亡。

黃品叡說，除了70歲的老翁生殖器感染腫大外，還有另外一名60多歲的男子，也因糖尿病傷口感染，生殖器痛了10天以後才就醫，結果該患者也是有4公分的膿瘡，後來膿瘡自己破開，清創了兩次，患者才逐漸恢復正常，兩個病患的共同點，就是罹患糖尿病，而且血糖控制很差。

黃品叡提醒，這都是糖尿病患者的地雷，一不小心便會吃過量，讓血糖失控，另外，有攝護腺肥大的患者，也要避免含油量過高的火鍋，以免一時貪吃，導致病情加重。

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名糖尿病患者傷口感染未注意 生殖器腫5倍大。（記者張軒哲攝）

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