自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

7旬翁GG腫5倍大！下腹驚人腫大 擠出2小罐養樂多的膿

2025/02/12 09:53

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒，糖尿病患者飲食要控制。患者非當事人。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒，糖尿病患者飲食要控制。患者非當事人。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名曾經中風的70歲老翁，罹患糖尿病，平時飲食、血糖控制的非常差，下部腹部長膿瘡，陰莖跟陰囊腫5倍大，清創手術清出200C.C.的膿，經過治療才逐漸恢復正常。大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，「真的嚇一跳，200C.C.的膿幾乎是2罐小瓶養樂多的容量。」

老翁日前因在家中突然暈眩，多天臥床起不來，全身不適，家人叫救護車送他到醫院，抽血檢查糖化血色素飆高至15.6，是正常值的2.5倍，發炎指數也飆破正常值近10倍，醫師發現患者因傷口感染，驚覺患者下部腹部長膿瘡，生殖器腫5倍大。

黃品叡表示，患者住院時，一開始以為是中風的後遺症，引起身體不舒服；但是詳細檢查時發現，患者生殖器居然腫大近5倍，連陰囊也腫大，幾乎整個下腹部皆腫大，由於患者自我照護能力很差，自己、家人都沒發現。

黃品叡說，患者罹患糖尿病，也曾經中風，平時需要家人照顧，但是卻沒遵照醫囑飲食、吃藥，導致血糖失控。這次因下腹部有破皮外傷，遭受到細菌感染，導致傷口化膿，自己皆沒有感覺，等到膿瘡愈來愈腫，連生殖器都跟著腫大，家人才驚覺嚴重性。

黃品叡指出，糖尿病患者因末梢血液循環不良、免疫力低下，若有傷口，常出現廣告中「阿嬤，妳怎麼沒感覺」的狀況。因此，更容易發生傷口感染，如果一開始就發現，使用抗生素治療便可以，但是，如果愈拖愈久，病情就會更嚴重，最嚴重恐會出現敗血症，甚至死亡。

黃品叡說，除了70歲的老翁生殖器感染腫大外，還有另外一名60多歲的男子，也因糖尿病傷口感染，生殖器痛了10天以後才就醫，結果該患者也是有4公分的膿瘡，後來膿瘡自己破開，清創了兩次，患者才逐漸恢復正常，兩個病患的共同點，就是罹患糖尿病，而且血糖控制很差。

黃品叡提醒，這都是糖尿病患者的地雷，一不小心便會吃過量，讓血糖失控，另外，有攝護腺肥大的患者，也要避免含油量過高的火鍋，以免一時貪吃，導致病情加重。

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名糖尿病患者傷口感染未注意 生殖器腫5倍大。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名糖尿病患者傷口感染未注意 生殖器腫5倍大。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中