健康網》天麻補腦防退化 學者：「這樣吃」效果最佳

學者表示，天麻通常不單獨食用，而是搭配其他中藥或食材，以發揮最佳效果；圖為示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天麻是一種中藥材，主要用於神經系統健康與腦部活化，營養學者洪泰雄在臉書發文指出，研究顯示，天麻素能影響神經傳導物質，可能有助於提高認知功能，減少腦部退化風險。天麻通常不單獨食用，而是搭配其他中藥或食材，以發揮最佳效果。常見使用方式包括煎藥、泡茶、燉湯。

天麻素 神經保護成分

洪泰雄說明，天麻素是天麻中最主要的有效成分，具有抗氧化、促進神經細胞存活、改善腦部血流等作用。研究發現，天麻素能影響神經傳導物質（如多巴胺、血清素），可能有助於提高認知功能，減少腦部退化風險。對於頭暈、記憶力減退、失眠、焦慮等症狀可能有幫助。

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天麻對神經系統的影響

●抗癲癇與鎮靜作用：天麻含有苯酚類化合物，能穩定神經系統，常被用於治療頭暈、癲癇、神經衰弱。

●改善腦部血流：研究顯示，天麻能促進腦部微血管循環，幫助減少腦部缺血、預防中風。

●抗發炎作用：天麻中的活性成分能抑制腦部發炎，對神經退化疾病（如阿茲海默症、帕金森氏症）可能有潛在益處。

研究顯示，天麻能促進腦部微血管循環，幫助減少腦部缺血、預防中風。（資料照）

天麻改善頭痛、頭暈與偏頭痛

洪泰雄指出，天麻常用於治療眩暈症、偏頭痛、高血壓引起的頭暈，這可能與其鎮靜與抗發炎特性有關。

天麻食用方法

天麻通常不單獨食用，而是搭配其他中藥或食材，以發揮最佳效果。常見使用方式包括煎藥、泡茶、燉湯。

●天麻燉雞湯（補腦、改善頭暈）

材料：天麻5-10克、枸杞10克、紅棗2顆、雞肉 300 克、薑2片、適量水。

作法：

1.將天麻泡水10分鐘，紅棗去核。

2.雞肉川燙去腥，備用。

3.所有材料加水燉煮1小時，調味即可食用。

●天麻燉魚湯（養血安神）

材料：天麻5克、魚肉200克、薑2片、適量鹽。

煮法：與雞湯類似，可提升腦部循環、舒緩頭暈。

●天麻泡茶（舒緩神經、改善睡眠）

天麻3-5克+枸杞5克+熱水300ml，泡10分鐘即可飲用。適合長期熬夜、壓力大、容易頭暈者。

天麻泡茶或可磨成粉，搭配牛奶、豆漿、燕麥粥一起食用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●天麻粉（簡單方便）

天麻可磨成粉，搭配牛奶、豆漿、燕麥粥一起食用。

●天麻入藥（中藥方劑）

天麻鉤藤飲：中醫經典配方，適合高血壓、頭痛、焦慮患者。與川芎、當歸搭配，可加強活血效果。

誰不適合天麻

●低血壓者：天麻可能有降血壓效果，低血壓的人過量食用可能會頭暈、乏力。

●懷孕婦女：雖然天麻本身較為溫和，但孕婦不宜過量攝取，避免影響胎兒神經發育。

●身體虛寒者：天麻性偏涼，體質寒涼者（容易手腳冰冷、腹瀉）建議與溫性食材（如當歸、紅棗、枸杞）一起煮湯，避免身體不適。

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