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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰基急診壅塞 力拚患者入院後48小時內完成住院

2025/02/11 21:17

彰基連日來急診壅塞，醫護人員應接不暇，採床位協調及安排病床下轉作業，使患者入院後48小時內完成住院，減少急診留置時間，緩解醫護人員壓力。（資料照）

彰基連日來急診壅塞，醫護人員應接不暇，採床位協調及安排病床下轉作業，使患者入院後48小時內完成住院，減少急診留置時間，緩解醫護人員壓力。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕全台大醫院急診大爆滿，彰化、南投、雲林3縣唯一醫學中心的彰化基督教醫院也不例外，連日來急診壅塞，醫護人員應接不暇，醫療量能面臨嚴峻挑戰，總院長陳穆寬採取緊急應變措施，致力於床位協調及安排病床下轉作業，使患者入院後48小時內皆能完成住院，減少急診留置時間，緩解醫護人員壓力。

彰基醫學中心暨重症醫學部主任李宗翰指出，春節期間受寒冷天氣影響，加上長達9天的春節假期（1月25日至2月2日），導致許多老年人及心血管疾病患者難以熬過低溫，急診室湧入大量患者，讓醫護人員應接不暇，甚至過年後開工以來，急診人數仍居高不下，醫療量能面臨嚴峻挑戰。

根據彰基統計，1月25日至2月10日，彰基醫學中心急診每日平均約有400人次就診，其中流感、呼吸道感染及腸胃炎等病例占多數。然而，由於氣溫驟降，到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者較去年同期成長2至3倍，顯示寒流對高風險族群帶來更嚴重的影響。此外，急診住院需求大增，平均每日有70名病患等待住院，進一步加劇急診壅塞狀況。

李宗翰指出，春節連假期間，單日因心血管疾病前來急診的患者約30至50人，隨著氣溫持續偏低，急診壓力未見紓解，醫護人員仍處於高負荷狀態。院方正積極調配資源，盡力確保急診室保有一定的收治空間，以應對不斷湧入的患者。

面對急診壅塞問題，彰基總院長陳穆寬表示，全體系採取緊急應變措施，總動員致力於床位協調及安排病床下轉作業，使患者入院後48小時內皆能完成住院，減少急診留置時間，緩解醫護人員壓力。然而，隨著寒流影響未減，未來數週急診壓力仍不容小覷。呼籲民眾，若有慢性病史，應提高警覺，適時就醫，以避免突發重症影響健康。

彰基過年後開工以來，急診人數居高不下，醫療量能面臨嚴峻挑戰。 （彰基提供）

彰基過年後開工以來，急診人數居高不下，醫療量能面臨嚴峻挑戰。 （彰基提供）

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