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健康網》藥越吃越沒效？ 醫：耐受性與抗藥性大不同

2025/02/12 13:37

醫師說明，長期使用某種藥物而身體適應之後，藥物療效變差，叫做「耐受性」，代表身體習慣了這個藥物，對於原本的劑量感覺療效變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，長期使用某種藥物而身體適應之後，藥物療效變差，叫做「耐受性」，代表身體習慣了這個藥物，對於原本的劑量感覺療效變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，我吃這個藥物會不會以後越吃越沒效，開始有抗藥性？」台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵指出，這樣說法是錯的，因為耐受性與抗藥性兩者不一樣，當人體對藥物反應變差通常都是「耐受性」，而病菌、病毒、或是腫瘤細胞對於藥物反應變差則是指「抗藥性」。

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文說明，吃辣吃久了覺得不辣，喝酒喝習慣了覺得不會醉，吃安眠藥吃長期了覺得效果不好不想睡，這都是耐受性。「耐受性」是因為長期使用某種藥物而身體適應之後，藥物療效變差了。

至於抗藥性，許伯爵表示，抗藥性通常只有在講「抗生素」這種藥物，意思是體內或環境中的細菌，因為接觸到抗生素後，容易被抗生素殺死的細菌都活不下去了，反倒是對抗生素有「抗藥性」的細菌活了下來，或是殘存的細菌發展出阻擋抗生素的方法，以至於原本的抗生素療效變差，才叫做「抗藥性」。相同的概念應用在腫瘤細胞上，也可以說腫瘤細胞對於某種抗癌藥物有抗藥性。

許伯爵說，99%的病患都是把耐受性當成抗藥性在講，早已積非成是，下次如果碰到相同問題，講出「耐受性」的時候，醫師可能會覺得你特別有sense。

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