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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孩子包莖家長以為長腫瘤 醫曝推開包皮最佳時間點

2025/02/11 21:49

醫師表示，許多家長不會分辨孩子包莖，以為包皮垢是化膿，還有以為突起一顆是腫瘤；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，許多家長不會分辨孩子包莖，以為包皮垢是化膿，還有以為突起一顆是腫瘤；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子小GG包莖，家長會分辨嗎？懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，過去常常以為，爸爸媽媽，尤其是爸爸，或者是爺爺奶奶，應該要對小孩包皮的問題有概念才對，實際上在門診，有家長以為包皮垢是化膿，還有以為龜頭表面突起一顆是腫瘤，甚至包皮開口只有一個小洞，紅腫發炎，仍不知是嚴重包莖。他也分享4個推開包皮最佳時間點及方法。

男嬰都是包莖 包皮垢有的會呈現腫塊

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文，指出，每個男嬰出生都是包莖，這個時期的清洗只要陰莖外部清潔即可，不用刻意把包皮翻開清洗。因為此時包皮跟龜頭之間是無菌的，硬把包皮反開反而會讓細菌跑進去，造成感染發炎。

他表示，包皮垢是包皮跟龜頭之間的分泌物，有潤滑的效果，其實，男嬰一出生就開始會勃起，勃起的過程包皮龜頭也會慢慢被分開。包皮垢有的會呈現橢圓形腫塊，加上此時包皮較薄，乍看之下被誤以為是腫瘤，其實是包皮內層腺體分泌物，只要之後包皮慢慢自然退下，包皮垢就會自然跑出來。

醫師指出，每個男嬰出生都是包莖，這個時期的清洗只要陰莖外部清潔即可，不用刻意把包皮翻開清洗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，每個男嬰出生都是包莖，這個時期的清洗只要陰莖外部清潔即可，不用刻意把包皮翻開清洗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

包皮推開的時間點

6個月以下男嬰：可以不用刻意推開，因為包皮龜頭還沒完全分開，薄薄的皮膚看到一顆顆黃黃白白的包皮垢是正常的。

6個月以上男嬰：要開始試著推開包皮。如果發現包皮開口只有一個小洞，或是尿尿時包皮會鼓起來像氣球，小便才流出來，可以來泌尿科診所拿軟化包皮的藥膏，並請醫師教你怎麼推。

3歲左右：約有8成的小男孩能夠推出大部分龜頭。這個年紀如果還是不太好推的，盡快來泌尿科拿軟化包皮的藥膏，如果超過6歲還推不開，之後包皮硬化定型，就很難推開了。

6歲以上：大約在國小一年級時，大部分小男生都能「自行」推開包皮清洗，所以小一體檢會強調「有無包皮異常？」如果6歲以上還是包莖而且有反覆感染發炎，塗藥膏也推不開的話，最好是能夠等可以打局部麻醉，打針不會動來動去時，再割包皮，除非嚴重反覆感染發炎，就必須盡快割包皮了。

醫師表示，大約在國小一年級時，大部分小男生都能「自行」推開包皮清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，大約在國小一年級時，大部分小男生都能「自行」推開包皮清洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何推包皮教學

1.推開包皮的時候，要從皮的外側去推，不要從正中央擠壓龜頭。動作輕柔就像挖鼻孔，掏耳多一樣，穩定緩慢的施壓，如果發育成熟，龜頭慢慢地會被擠出來，千萬不要硬推，避免撕裂傷或卡住。

2.如果包皮開口過小，用拇指和食指，輕捏著頭頭的後方，將包皮輕輕推到底，將藥膏或凡士林抹在包皮開口，把包皮向後輕推，如果會有點痛就停止。重複至少10下。

3.每天持續慢慢增加力道，要把包皮開口慢慢「撐開」的感覺。如果推得開，一個月就會有效果，如果持續兩個月還是推不開，那就需要來找泌尿科醫師割包皮了！

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