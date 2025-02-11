健康網》壓力大到頭痛、失眠？ 心理師授紓壓5招

若常感覺壓力大到頭痛、失眠，可別掉以輕心，應學習紓解壓力方法，甚至尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代社會中，無論是人際關係、家庭、學業、工作都會帶來壓力，但如果感覺到情緒大受影響，並出現頭痛、失眠等不適症狀時，千萬不可掉以輕心，臨床心理師黃閎新傳授紓壓5招，分別是深呼吸練習、運動釋放壓力、列出壓力來源、嘗試正念練習，以及尋求支持。

台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，很多人常常是壓力爆表 到已經生病了才尋求醫師幫忙，其實及早覺察壓力，然後處理「他」很重要。

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易怒、焦慮恐是壓力山大 暴飲暴食更別輕忽

黃閎新指出， 壓力並非憑空而來，它會在身體和心理層面發出警訊，像是可能會有持續的頭痛、失眠、肌肉緊繃、胃腸不適。另外情緒上可能會容易波動，包括：易怒、焦慮、不耐煩、情緒低落。行為也會改變，像是有些人會暴飲暴食、工作效率下降、避免社交互動。

有些人壓力大時，會暴飲暴食，其實很傷身；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

​壓力爆表這樣做 深呼吸有助穩定心情

●深呼吸練習

壓力來襲時，試著做幾次深呼吸。坐在一個安靜的地方，閉上眼睛，吸氣4秒，屏住呼吸4秒，然後緩慢吐氣6秒 。重複5分鐘，可以顯著降低緊張感，穩定心情。

●運動釋放壓力

運動是一種天然的壓力緩解劑 ，像是跑步、快走、瑜伽或任何自己願意持續的運動都能促進腦內啡分泌，帶來快樂和放鬆的感覺。

黃閎新建議，每週進行至少3次中等強度的運動，幫助壓力管理。

跑步、快走、瑜伽或任何自己願意持續的運動都能促進腦內啡分泌，帶來快樂和放鬆的感覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

​●列出壓力來源

將壓力的來源一一列出，找出真正讓你感到困擾的根源，分析哪些事情可以立即處理或是需要及時處理？哪些需要長期規劃解決？把大問題分解成小目標，一步一步完成，減少無力感 。

●嘗試正念練習

正念是一種專注於當下的技巧，能幫助你減少對過去或未來的焦慮。

黃閎新建議，每天可以花5-10分鐘，專注於自己的呼吸、感受身體的每個部位，也可以專注在任何日常活動中，幫助大腦放鬆。

●尋求支持 ：千萬不要想著獨自面對壓力，與朋友、家人或專業心理師談談 ，聽到他人的建議或支持，會讓你的壓力感減少，情緒也更穩定 。

黃閎新也再次強調，如果壓力已經嚴重影響生活品質，甚至引發心理問題，一定要盡快尋求專業協助。心理治療或藥物治療都可能幫助你走出困境。

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