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健康網》6族群健保補助塗氟與洗牙 糖尿病、洗腎患者入列

2025/02/11 19:50

醫師指出，糖友、中風／帕金森氏症患者、洗腎患者、癌症患者、口乾症患者，都是同時可以3個月塗氟與洗牙的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，糖友、中風／帕金森氏症患者、洗腎患者、癌症患者、口乾症患者，都是同時可以3個月塗氟與洗牙的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健保有給付很多慢性病的牙齒保養，包含「3個月塗氟一次」跟「3個月洗牙一次」，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」分享，糖友、中風／帕金森氏症患者、洗腎患者、癌症患者、口乾症患者，都是同時可以3個月塗氟與洗牙的族群。

3個月塗氟與洗牙的族群

●糖尿病患者：糖尿病患者因為糖分代謝異常，容易引發牙齒和牙周病，因此定期塗氟能有助預防。

●中風、帕金森氏症患者：這些患者可能因為身體控制能力減弱，無法進行良好的口腔清潔，塗氟能幫助減少牙齒損害。

●洗腎患者：洗腎病人免疫力比較差，而且口水分泌相對較少，所以口腔健康狀況通常較差，塗氟及洗牙可降低蛀牙風險。

●使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物者：這些藥物可能讓牙齒健康度下降，塗氟有助保護牙齒。

●癌症患者：癌症治療會削弱免疫系統，讓外界細菌較容易感染，塗氟能夠提供額外的保護。

●口乾症患者：由於唾液分泌減少，口乾症患者更容易患上蛀牙，定期塗氟跟洗牙可以有效預防。

3個月塗氟的族群

●65歲以上長者：隨著年齡增長，牙齒和牙周組織的健康狀況變差，塗氟可以減少蛀牙的風險。

●身心障礙患者：包括肢體障礙、慢性精神病患者及重要器官失去功能者，這些人可能無法進行良好的口腔護理，塗氟有助於預防蛀牙。

林軒任表示，懷孕婦女因為孕期因荷爾蒙變化和飲食習慣改變，牙齒容易出現問題，定期洗牙能保持口腔健康，因此在3個月洗牙族群之內。

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