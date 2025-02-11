天氣冷仍要勤洗手 室內開窗通風避免呼吸道疾病

勤洗手可預防流感和腸胃道傳染病。（台北市教育局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕國小、國中及高中職今（11）日開學，截至2月7日，113學年度台北市學生流感疫苗接種人數17萬8764人，接種率64.7%。台北市衛生局提醒，勤洗手可預防傳染病，室內應保持通風，並建議已有感冒症狀的民眾，確實配戴口罩。

台北市衛生局疾病管制科科長張惠美提醒，冬季是流感和腸胃道傳染病流行期，開學之後的傳染病防治重點在於親師生的衛生習慣，尤其用餐前、如廁後、擤鼻涕後，應落實使用肥皂或洗手乳洗手。室內應盡量維持通風，不要因為天氣冷就把所有窗戶都關起來。另外，建議已有感冒症狀的民眾，無論在大眾交通工具上或教室內都應確實配戴口罩，儘快就醫。

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由於校園已一段時間沒有使用，張惠美提醒應適當清潔、清除容器積水，可預防腸病毒、登革熱或其他傳染性疾病。東南亞天氣溫暖，仍可能有登革熱疫情，自國外回台的民眾應自我健康監測14天。

此外，2月28日以前為國內抗病毒藥劑擴大使用期間，只要有類流感或呼吸道相關症狀，且家人、同班同學、同事也有症狀，經醫師評估後就可以使用抗病毒藥劑，除降低疾病嚴重性，也能較快恢復。

張惠美補充，實際有接種流感疫苗的學生人數較統計數字多，台北市各級學校學生居住於外縣市的比例相當高，若在台北市就學但在外縣市接種疫苗，就不會列入北市統計，而自費施打也未列入，統計數據只能呈現在校集中接種的施打率。

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