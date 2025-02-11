自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

天氣冷仍要勤洗手 室內開窗通風避免呼吸道疾病

2025/02/11 17:40

勤洗手可預防流感和腸胃道傳染病。（台北市教育局提供）

勤洗手可預防流感和腸胃道傳染病。（台北市教育局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕國小、國中及高中職今（11）日開學，截至2月7日，113學年度台北市學生流感疫苗接種人數17萬8764人，接種率64.7%。台北市衛生局提醒，勤洗手可預防傳染病，室內應保持通風，並建議已有感冒症狀的民眾，確實配戴口罩。

台北市衛生局疾病管制科科長張惠美提醒，冬季是流感和腸胃道傳染病流行期，開學之後的傳染病防治重點在於親師生的衛生習慣，尤其用餐前、如廁後、擤鼻涕後，應落實使用肥皂或洗手乳洗手。室內應盡量維持通風，不要因為天氣冷就把所有窗戶都關起來。另外，建議已有感冒症狀的民眾，無論在大眾交通工具上或教室內都應確實配戴口罩，儘快就醫。

由於校園已一段時間沒有使用，張惠美提醒應適當清潔、清除容器積水，可預防腸病毒、登革熱或其他傳染性疾病。東南亞天氣溫暖，仍可能有登革熱疫情，自國外回台的民眾應自我健康監測14天。

此外，2月28日以前為國內抗病毒藥劑擴大使用期間，只要有類流感或呼吸道相關症狀，且家人、同班同學、同事也有症狀，經醫師評估後就可以使用抗病毒藥劑，除降低疾病嚴重性，也能較快恢復。

張惠美補充，實際有接種流感疫苗的學生人數較統計數字多，台北市各級學校學生居住於外縣市的比例相當高，若在台北市就學但在外縣市接種疫苗，就不會列入北市統計，而自費施打也未列入，統計數據只能呈現在校集中接種的施打率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中